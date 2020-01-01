شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" يجهز مفاجأة لكل مستخدميه احتفالا بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحيفة أن تطبيق التراسل الفورى الأشهر فى العالم "واتس آب" يجهز مفاجأة لكل مستخدميه احتفالا بقدوم العام الجديد 2020، وأوضح تقرير نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتس آب" لأول مرة مكنت مستخدميها من إنشاء ملصق احتفالى بالعام الجديد، لإرساله إلى الأصدقاء، يضبطه كل شخص على حسب رغبته وتفضيله.

وطرح "واتس آب" تلك الأداة الجديدة، التى ستجعل المستخدم يرسل ملصقا خاص به، بدلا من تنزيل ملصقات احتفالية من تطبيقات خارجية أو استعارة ملصقات من أصدقاء آخرين، يظهر أنها ليس مخصصة لمن يرسل إليه التهنئة بالعام الجديد، حسب سبوتنيك.

وتتوافق الخدمة الجديدة على العمل عبر تطبيقى "واتس آب" على نظامى تشغيل "أندرويد" و"آى أو إس".

ولتصميم الملصق الاحتفالى بالعام الجديد الخاص بك على واتس آب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- افتح قسم الملصقات فى الرسائل.

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- ستجد أن هناك أيقونة جديدة ظهرت باسم "إنشاء ملصقات".

- ستظهر لك خيارات عديدة إما عن طريق النصوص أو الصور (من الكاميرا أو المعرض) أو عن طريق الرموز التعبيرية أو الوجوه المضحكة.

- اختر أيقونة "ماكير" أو تصميم، لتبدأ فى تصميم الملصق الخاص بك.

- يتيح التطبيق فى تصميم الملصق استخدام كافة أدوات التصميم الاعتيادية لمزج صورة أو تعبير مع كتابة كلمات بأكثر من خط مختلف/ وبلغات عديدة.

جدير بالذكر توقف تطبيق التراسل الفورى الشهير واتس آب عن العمل على الهواتف التى تعمل على نظام تشغيل ويندوز موبايل اعتبارًا من أمس 31 ديسمبر، وبحسب المدونة الرسمية لواتس آب، فقال التطبيق: "لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر، 2019 "، وعلاوة على ذلك، سيتم إزالة تطبيق واتس آب من متجر مايكروسوفت أيضا، وهو ما يعنى أن مستخدمى ويندوز لن يتمكنوا من استخدام التطبيق بعد الآن.