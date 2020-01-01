شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لافتتاح مأوى للمشردين داخل مقرها فى سياتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن شركة "أمازون" لتجارة التجزئة على الإنترنت ستفتتح ملجأ للمشردين داخل مقرها في سياتل، ومن المتوقع أن تصبح أكبر منشأة في ولاية واشنطن، حيث من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2020، إذ أن هذه المبادرة جزء من شراكة الأمازون طويلة الأجل مع منظمة غير ربحية تدعى ماريز بليس، وفق ما ذكره موقع Business Insider.

وبحسب التقرير فسيتمكن المأوى، الذي سيوفر غرف فردية وخاصة للعائلات، من استيعاب 275 شخصًا كل ليلة، وسيتم السماح للعائلات بإحضار حيواناتها الأليفة، فيما يضم المأوى مطبخ صناعي، والذى يتوقع أن يقدم 600000 وجبة سنويا، وفقا للتقرير، في حين تعهدت شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل Facebook و Microsoft بمبادرات مماثلة لتمويل مرافق الإسكان للمحتاجين فإن ملجأ "أمازون" فريد من نوعه بمعنى أنه يتم فتحه داخل مقر الشركة.

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يذكر أنه في سبتمبر 2018 تعهد جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة Amazon، بملياري دولار لمكافحة التشرد وتمويل شبكة من "المدارس التمهيدية المستوحاة من مونتيسوري في المجتمعات المحرومة".

الجدير بالذكر أن شركة أمازون كشفت مؤخرا أنها تمكنت من شحن 3.5 مليار منتج لعملاء على مستوى العالم هذا العام من خلال شبكتها للتوصيل الداخلي، إذ تعتبر أمازون، بفضل شبكتها المتنامية من طائرات التسليم والشاحنات الصغيرة، بمثابة تهديد محتمل طويل الأجل لشركات التوصيل على غرار FedEx Corp وUnited Parcel Service Inc.

وكانت شركة FedEx قد أنهت هذا الصيف علاقتها مع أكبر تاجر تجزئة عبر الإنترنت في العالم، فيما تواصل UPS تقديم ملايين الشحنات إلى Amazon، والتى قالت إنها تتولى الآن تسليم حوالي نصف شحناتها حول العالم.