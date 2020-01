شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقتحم مجالا جديدا فى 2020.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن نظام التشغيل ويندوز هو الأكثر انتشارا فيما يتعلق بألعاب الفيديو الراقية، لكن هذا ربما قد يتغير بحلول 2020، حيث ظهرت تقارير حديثة تشير إلى أن شركة أبل تسعى لإطلاق جهاز كمبيوتر "لاب توب" يستهدف الألعاب الإلكترونية خلال 2020، وهو ما يعني أن أبل قد تدخل فئة منتجات جديدة، ووفقًا لتقرير صادر عن Patently Apple، فيقال إن الجهاز الجديد سيأتى بسعر يصل إلى 5000 دولار.

وبحسب موقع TOI الهندى فبالنظر إلى سعر الجهاز فقد يكون هذا المنتج جهاز متعدد الإمكانات بشاشة كبيرة، أو لاب توب ألعاب بشاشة كبيرة، حيث إن جهاز أبل الوحيد الذي يصل سعره إلى 5000 دولار هو جهاز Mac Pro الذي يبدأ من 6000 دولار، لكن ليس هناك من المعلومات المؤكدة أو مزيد من التفاصيل حول جهاز الألعاب، حيث يجب الانتظار حتى موعد مؤتمر مطوري أبل العالمي (WWDC) الذي سيعقد في يونيو 2020.

ومن المنتظر أن تكشف أبل خلال فعاليات المعرض عن جهاز الألعاب المرتكز على الرياضات الإلكترونية، حيث كانت الشركة قد أطلقت خدمة الألعاب القائمة على الاشتراك، Apple Arcade في مارس 2019، وبالتالى تولى اهتمامًا نشطًا لفئة الألعاب، وقد أطلقت خدمة الاشتراك في الألعاب مع أكثر من مائة لعبة، حيث إن بعض الألعاب الشائعة على خدمة الاشتراك هي Shinsekai Into The Depths من Capcom، وSonic Racing من Sega وHARDlight وLego Brawls by Lego.

ويجب ملاحظة أن الألعاب المتوفرة عبر Apple Arcade مجانية ولا يمكن للمطورين تحصيل رسوم من الأشخاص مقابل العناصر الموجودة داخل التطبيق، وعلى الرغم من أن العديد من الألعاب التي يمكن تشغيل خدمة الاشتراك فيها دون اتصال بالإنترنت، فهناك بعض الألعاب التي تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للعب.

ومع خدمة Apple Arcade فيمكنك بدء اللعب على أجهزة أبل مثل iPhone أو iPad والتبديل بين أجهزة متعددة أثناء الوصول إلى نفس المحتوى، ومع Apple Arcade، يمكن للمستخدمين التبديل من iPhone إلى iPad وMac وApple TV.