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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور الأقمار الصناعية بمشروع SpaceX للانترنت الفضائي في سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر الأقمار الصناعية الصغيرة التي تحلق فوق منطقة Peak District في ديربيشاير على تويتر من جانب عالم الأبحاث توم سبارو، حيث شارك آخرون صورًا توضح النقاط البيضاء الصغيرة التي تصطف معًا فوق المنازل والتلال والأشجار في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
الاقمار الصناعية
وقال ستيفن فرامبتون أحد علماء الفلك، إنه رآهم بستافورد وعد 13 في خط يتحرك جميعهم معًا في نفس الاتجاه".
ووصف توم سبارو، الذي صور الأقمار الصناعية، أنه "مشهد رائع"، مضيفا "إنه أمر غريب، كنت أعرف أنهم يشكلون قطارًا، فعندما رأيت اثنين عرفت ما كان عليه هذا الأمر".
وكان قد أطلق علماء الفلك على خطط لإنترنت عالمي فائق السرعة أنه "مأساة"، لأن الآلاف من الأقمار الصناعية الجديدة المطلوبة ستعوق الملاحظات العلمية الرئيسية، وانتقدوا المشروع منذ بدايته.
رصد الاقمار الصناعية
فيما سيشهد شهر يناير بدء برنامج Starlink الخاص بشركة SpaceX في حملة جديدة لوضع 60 قمرا صناعيا آخرين في وقت واحد، حيث يستهدف البرنامج نحو 1500 بحلول نهاية 2020.
وتهدف هذه الأبراج العملاقة للأقمار الصناعية إلى بث الإنترنت إلى الأرض من مدار أرضي منخفض، مع إمكانية توفير تغطية حتى في المناطق النائية.
وفي الوقت نفسه، تخطط شركة OneWeb البريطانية لإرسال ما بين 650 إلى 2000 من الأقمار الصناعية، وتخطط أمازون لكوكبة من 3200 قمر مداري.
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