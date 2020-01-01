شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يسعى سناب شات لاستغلال الهند لتعزيز نموه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة سناب المالكة لتطوير تطبيق الشباب "سناب شات" من افتتاح مكتب جديد لها في الهند يركز على المستخدمين هناك، وهو ما يشير إلى أن سناب شات قرر أخيرا التركيز على الهند، أحد أكبر أسواق الإنترنت في العالم، فمنذ البداية اتخذ Snapchat العديد من القرارات السيئة التي أدت إلى ركود النمو خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كان سناب شات يركز بشكل كبير على السوق الأمريكية، فضلا عن أنه افترض أن مستخدمي iOS أكثر أهمية من مستخدمي أندرويد، أما ثالث خطأ فهو أن سناب شات ركز على بعض الأجهزة (النظارات) وأشياء أخرى ، في حين أن تجربة المستخدم الأساسية لم تكن رائعة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فقد لجأ سناب شات مؤخرا لتصحيح بعض الأوضاع وذلك من خلال استهداف مستخدمي أندرويد من خلال إصدار تطبيق جديد تمامًا أسرع وأخف وزناً، كما قدم Snapchat أيضًا إعادة تصميم جديد لتحسين تجربة المستخدم الإجمالية لتطبيقه، كذلك فمع إفتتاح مكتب جديد فى الهند، يقوم هذا الفريق بإضافة دعم للغات الهندية والغوجاراتية، والبنجابية، والماراثية، فضلا عن دعم اللغة البنغالية والكانادا والمالايالامية والتاميلية والتيلجو قريبًا.

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وقالت الشركة: "نحن أيضًا ننشئ شراكات محلية عبر مجموعة واسعة من المجالات من شركات تصنيع الأجهزة وشركات الاتصالات ومنشئي المحتوى وكذلك المؤسسات التعليمية، إذ أن الاستراتيجية المحلية تعمل لصالحنا حيث شهدنا نمواً قوياً للغاية في عام 2019".

فعلى سبيل المثال يأتي Snapchat الآن مثبتًا مسبقًا في بعض الهواتف الذكية في الهند، كما يسمح للمستخدمين الهنود بالاحتفال بالأعياد الهندية مثل ديوالي وعيد الاستقلال وراكشباندهان وجانماستامي وجوروناناك جايانتي مع ملصقات جديدة.

يذكر أن سناب شات يخطط لإطلاق ميزة جديدة بحلول فبراير 2020، وذلك من خلال تسليط الضوء على إحدى ميزاته الأكثر شيوعًا حتى الآن، والتي لم يتم استغلالها بشكل جيد، إذ ستصبح الصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji أكثر وضوحًا ضمن سلسلة رسوم متحركة كاملة تسمى Bitmoji TV، وهو ما يمثل تطور كبير بالنسبة للصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji، بما يتجاوز ملصقات الدردشة والقصص الهزلية المصورة.