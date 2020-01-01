شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنهى دعم ويندوز 7 خلال 14 يوما.. قم بالترقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن أى شخص لا يزال يستخدم ويندوز 7 على الكمبيوتر الشخصي أو اللاب توب سيحتاج للتفكير بجدية في الترقية، ذلك لأن مايكروسوفت تخطط لإيقاف دعم نظام التشغيل الأقدم (تم إصدار ويندوز 7 في عام 2009) إذ تتطلع إلى التركيز على نظام التشغيل ويندوز 10 في العقد الجديد، حيث إن الموعد النهائي لدعم مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 7 هو 14 يناير 2020، ورغم أن نظام التشغيل لن يصبح قديمًا بعد هذا التاريخ ، لكن هذا يعنى أن استخدامه يجلب معه زيادة مخاطر التعرض لثغرات أمنية.

وبحسب موقع مترو البريطانى فلن تقوم عملاق التكنولوجيا الأمريكي بإصدار تصحيحات أو إصلاحات له، إلا في الظروف القاسية للغاية، وأوضحت الشركة في بيان لها: "التزمت مايكروسوفت بتوفير 10 سنوات من دعم المنتج لنظام التشغيل ويندوز 7 عندما تم إصداره في 22 أكتوبر 2009" ، وأضافت "عندما تنتهي فترة السنوات العشر هذه، ستوقف مايكروسوفت دعم ويندوز 7 حتى نتمكن من تركيز استثماراتنا على دعم التقنيات الحديثة والخبرات الجديدة الرائعة".

واستكملت الشركة: "سيكون يوم الدعم المحدد لنظام التشغيل ويندوز 7 هو 14 يناير 2020، بعد ذلك ، لن تصبح المساعدة التقنية وتحديثات البرامج من ويندوز Update التي تساعد على حماية الكمبيوتر الخاص بك متوفرة للمنتج"، مع ملاحظة أنه سيأتي أي كمبيوتر محمول جديد أو كمبيوتر شخصي جديد مع ويندوز 10 مثبت مسبقا، ومع ذلك، سوف تحتاج إلى ترقية الأجهزة القديمة، وفقًا لما ذكرته مايكروسوفت ، فإن ترخيص واحد لجهاز كمبيوتر واحد للترقية إلى ويندوز 10: الإصدار المنزلي هو 119.99 جنيهًا إسترلينيًا، وقد أعدت الشركة صفحة مساعدة لإعطاء المستخدمين إرشادات حول كيفية متابعة الترقية.