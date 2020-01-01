شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك استخدام "الردود السريعة" على واتس آب.. بالخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر نسخة تطبيق واتس آب للأعمال للمستخدمين ميزة تعرف بـ"الردود السريعة"، وهي الميزة التى قد لا يكون يعرفها الكثير من مستخدمي التطبيق الأشهر حول العالم، حيث تتيح ميزة "الردود السريعة" إنشاء اختصارات على لوحة المفاتيح بالعبارات الأكثر استخداما، إذ يمكن للمستخدمين الاعتماد على الردود السريعة لإرسال رسائل نصية أو وسائط على غرار الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF، وفيما يلى نعرض كيفية الاستفادة منها كما يلى:

- اضغط على زر القائمة > الإعدادات > إعدادات النشاط التجاري > الردود السريعة.

- اضغط على أيقونة (+) إضافة.

- ادخل النص الذي تريد استخدامه كرد سريع، أو اضغط على أيقونة الكاميرا لاختيار الوسائط.

- حدد الاختصار الذي ستستخدمه على لوحة المفاتيح لإرسال الرد السريع.

- اختر كلمة مفتاحية لتحديد الرد بسرعة.

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لكن يجب ملاحظة أن استخدام الكلمات المفتاحية سيساعد في تسهيل عملية تعريب المحتويات إذا كان لديك العديد من الردود السريعة، كما يمكنك إضافة ٣ كلمات مفتاحية لكل رد سريع.

- اضغط على حفظ في أعلى الشاشة.

- افتح الدردشة التي تريد الرد عليها.

- في حقل إدخال النص أدخل هذه العلامة "/" يليها الاختصار الذي حددته للرد السريع الذي تود استعماله.

- اختر الرد السريع من قائمة الردود التي ستظهر على شاشتك.

- يمكنك تعديل الرد أو إرساله كما هو من خلال الضغط على أيقونة إرسال.