شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تنشر محاكاة لأول مهمة لكبسولة نقل الرواد إلى محطة الفضاء 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن أول مهمة لـ SpaceX تهدف لنقل الرواد إلى الفضاء لن تتم حتى العام المقبل، لكن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى للشركة، شارك فيديو يحاكى أول رحلة لكبسولته Crew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية، يبرز الطاقم على متن الكبسولة، ويبدأ العد التنازلي حتى الإطلاق والانفصال عن صاروخ فالكون 9، وكذلك الالتحام بالمحطة الدولية، ثم العودة مرة أخرى إلى الأرض بالمظلات الملحقة بالمركبة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن كبسولة Crew Dragon يجب أن تكون جاهزة فعليًا في فبراير، لكنه أضاف أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر أخرى لاستكمال اختبارات السلامة المهمة.

وقد تم تدمير كبسولة Crew Dragon من قبل في أبريل الماضى خلال اختبار فاشل أثناء تنشيط نظام الدفع SuperDraco، والآن، يأمل ماسك في الكشف عن الكبسولة الجديدة التي من المقرر إطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في عام 2020.

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محاكاة نقل الرواد على كبسولة spacex ويبدأ الفيديو الذي مدته دقيقتان مع الطاقم الذي يستقل الكبسولة، وتشتعل الدفاعات من طراز فالكون وتطلق الصاروخ باتجاه الفضاء، وبمجرد أن يصل الصاروخ مداره، تنفصل الكبسولة وتنزلق باتجاه المحطة الفضائية الدولية، وبعد بضع رحلات حول الأرض، تعود الكبسولة بأمان إلى الأرض.

محاكاة إطلاق كبسولة spacex جدير بالذكر أنه في الشهر الماضي، شاركت SpaceX مقطع فيديو على حسابها على تويتر يظهر فيه كبسولة Dragon التي تستكمل اختبارًا مهمًا للمظلة، وفي الاختبار، تم إسقاط الكبسولة من الطائرة وهبطت بأمان باستخدام ثلاثة فقط من المظلات الأربعة.

كبسولة spacex

وتأخرت خطة الشركة فى إطلاق هذه الكبسولة حيث تم تأجيل الجدول الزمني للإطلاق، والذي تطوره لصالح ناسا، من أجل نقل روادها للمحطة الدولية، واشعلت هذه التأخيرات في الآونة الأخيرة غضب جيم بريدنشتاين مدير ناسا، الذي عقد مؤتمراً مشتركاً مع الرئيس التنفيذي للشركة إيلون موسك بعد مشاداة على تويتر.

وقال مدير ناسا:"لقد ركزت على العودة إلى الواقعية عندما يتعلق الأمر بالتكاليف والجداول الزمنية، لذلك كنت أشير للشركة أن تأخذ خطوات فعلية وسريعة، وأنا لم أفعل ذلك فقط مع SpaceX فقط ولكن لجميع المتعاقدين معنا، حيث أننا بحاجة إلى مزيد من الواقعية المضمنة في الجداول الزمنية للتطوير".