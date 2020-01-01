شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون 2020 قد تضم شاشات OLED صينية.. لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن هواتف أيفون التى سيتم إصدارها بين عامي 2020 و2021 ستضم شاشات صينيّة الصنع لأول مرة، وذلك وفقًا للمحللين الكوريين، حيث تشير التقارير إلى أن المفاوضات بين شركة BOE الصينية وأبل كانت ناجحة، إذ ستزود أبل بشاشات OLED، وهي التي ستزيد حصتها في توريد الشاشات لأبل بصورة أكبر من LG بحلول عام 2021، في حين ستبقي شركة سامسونج هي المزود الرئيسي لشاشات OLED لصالح أبل.

وبحسب موقع GSM الهندى فستبدأ شركة BOE بشحن شاشات OLED إلى أبل في عام 2020، بحيث سيتم شحن حوالي 45 مليون شاشة لأجهزة أيفون في عام 2021، مع ملاحظة أن شركة BOE تنتج بالفعل شاشات LCD لأجهزة iPad وحواسب MacBook.

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وكانت الشركة الصينية قد اقترحت على أبل لأول مرة في 2017 أن تقوم بتصنيع شاشات OLED لأجهزة أبل، خاصة أن الشركة كانت تستثمر في تقنية OLED من الجيل الثاني، الأمر الذي دفع أبل إلى التفكير في الأمر، وبدء تطبيقه في أجهزة أيفون العام المقبل.

يذكر أن شركة أبل حصلت مؤخرا على براءة اختراع جديدة لهاتف مميز بتصميم شاشة كامل دون وجود نتوء فى الجزء العلوي من الشاشة، حيث تكشف مخططات براءة اختراع أبل عن تصميم جديد لهواتف الأيفون يختلف عن تصميم هاتف أيفون 11 Pro الحالي، إذ يتميز الهاتف بشاشة مستطيلة، مع زوايا مربعة، كما تختفى إعدادات تقنية Face ID ونتوء الكاميرا الأمامية.

ويتميز تصميم الهاتف بوجود زر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات إلى جانب زر للتحكم في الإشعارات في الإطار الجانبي للهاتف، كما تأتي فتحة SIM إلى أسفل زر التشغيل، حيث سيأتى هذا التصميم فى إصدارات 2020 من هواتف الأيفون، إلا أنها لا تزال شائعات، إذ تشير بعض التسريبات إلى أن أبل تقدم تصميم نتوء الشاشة في الإصدار القادم أيضًا من هواتف الأيفون.