كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Orba”…آلة موسيقية صغيرة تحصد أكثر من 800 ألف دولار على كيك ستارتر

متابعة-سنيار: Orba هي نوع جديد من الآلات الموسيقية، فهي وحدة تسمح لأي شخص بتأليف الموسيقى على الفور.

يشبه التصميم البسيط لـ Orba تقاطعا بين جهاز التحكم في الألعاب ونصف جريب فروت، وهي تحول الإيماءات من أصابعك ويديك مباشرة إلى صوت.

يقدم Orba طريقة جديدة وممتعة لصنع الموسيقى في أي مكان، حتى لو لم تكن قد عزفت آلة موسيقية من قبل.

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يتيح لك Orba تشغيل كل جزء من الأغنية على جهاز واحد، قم بالتبديل بسهولة بين أجزاء Drum و Bass و Chord و Lead، ثم قم بطباعتها لإنشاء أغنية باستخدام حلقة مدمجة، ولا يستغرق الأمر سوى بضع ثوان لإجراء حلقة، وبعد ذلك يمكنك اللعب لساعات.

يتكيف Orba مع الطريقة التي تريد اللعب بها، ولا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة، حيث تتحد مستشعرات اللمس والحركة من Orba لالتقاط أكثر الإيماءات دقة.

Orba متاح للدعم على kickstarter، وقد تمكن بالفعل من حصد 826.708 دولار، بفضل 7,132 من الداعمين، مع بقاء 12 يوما على نهاية الحملة.