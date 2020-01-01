شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح نسخة جديدة من Apple Watch Series 5 .. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل الجيل الخامس من ساعتها الذكيةApple Watch Series 5 بخيارات من التيتانيوم والسيراميك، إلى جانب إصدارات الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم التقليدية، لكن كما اتضح، قد يكون لدى أبل خيار آخر قد تطرحه قريبا، إذ تزعم المدونة الفرنسيةWatchGeneration أنها كشفت دليلاً على إصدار نسخة من الساعة الذكية باللون الأحمر، والذى لم يتم الكشف عنه حتى الآن، وورد أن النموذج المذكور قد ظهر على قاعدة بيانات للشركة قبل إزالته بسرعة.

يُعتقد أن النموذج الجديد من الساعة الذكية سيكون من الألومنيوم، وسيتم بيعه جنبا إلى جنب اختيارات الألوان الموجودة حاليا مثل الفضى والرمادى والذهبى، إذا ثبت أن هذا صحيح، فمن المتوقع ظهور لمسة حمراء تشبه iPod Touch على المنتج النهائى.

وتأتى Apple Watch Series 5 بشاشة OLED مقترنة بميزة Always-On-Display ، وقدرات ECG ، وسعة تخزين 32 جيجابايت ، وشرائح Apple S5 المخصصة.

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لا توجد حاليًا أى تلميحات رسمية عن النموذج الجديد من الساعة، ولا يزال بإمكان أبل إلغاء فكرة طرح مثل هذا الإصدار نهائيا، ولكن إذا بقيت خطط الإطلاق دون تغيير، فقد يتم الكشف رسميا عنه بحدث الشركة بمارس 2020.

ومن المتوقع أن تكشف شركة أبل خلال العام المقبل عن سلسلة iPad Pro (2020) ، جنبا إلى جنب هاتف أيفون جديد، من المتوقع أن يطلق عليه iphone 9، بالإضافة إلى خليفة لهاتف iPhone SE الشهير.

جدير بالذكر رفع طبيب مقيم فى الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركة آبل ، زاعمًا أن الشركة "تنتهك عن قصد براءة اختراعه الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة فى ساعة أبل ووتش لاكتشاف الرجفان الأذينى (AFib)"، ووفقًا لقسم أمراض القلب بجامعة نيويورك، فإن الدكتور جوزيف ويزل، قد حصل على براءة اختراع "طريقة وجهاز اكتشاف الرجفان الأذيني" فى 28 مارس 2006 ، والذى يسمح للمرضى باستخدام "تصوير ضوئي".