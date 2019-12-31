شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2019.. أكبر الاكتشافات الفضائية لكواكب جديدة وعوالم غريبة خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء عدة كواكب جديدة وأسرار غريبة تحوم حولها، فمن عالم به ثلاث شموس في سماءه إلى آخر ليس له نجم يدور حوله وقد يدور حول ثقب أسود، شهدت 2019 بعض الاكتشافات الفضائية غير المسبوقة، لعل أبرزها هذا العالم الذى يتكون من كواكب شبه نبتون، ويمكن أن تتشكل حول الثقوب السوداء الفائقة الكتلة وتدور حولها، حيث تعيش هذه الكواكب الخارجية على حافة ثقب أسود، وتتكون من غبار جليدي.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، هناك العديد من الاكتشافات الأخرى التى تم الكشف عنها بين الكواكب وهى:

كواكب خارجية تشبه الأرض

في يونيو 2019، أبلغ الباحثون أنهم عثروا على كواكب خارجية تشبه الأرض تدور حول قزم أحمر يعرف باسم Teegarden's Star ، والذي لا يبعد سوى 12.5 سنة ضوئية عن الأرض.

وتكمل العوالم المكتشفة حديثًا لفة واحدة حول نجمها المضيف في 4.9 و 11.4 يومًا من أيام الأرض على التوالي، وعلى الرغم من هذه المدارات القريبة، ما زال يعتقد العلماء أنهم يقيمون في "المنطقة الصالحة للحياة"، وهي مجموعة من المسافات من النجم يمكن أن تدعم وجود الماء السائل على سطح العالم، وذلك لأن نجم Teegarden قاتمة للغاية.

كما يعتقد العلماء من البيانات التي تم جمعها حتى الآن، أنه قد يكون هناك المزيد من الكواكب الخارجية التي يمكن العثور عليها في هذا النظام أيضًا.





اكتشاف كائنات ما بين الأقمار والكواكب "ploonet"

اكتشف العلماء أقمار خارجية صالحة للسكن تدور حول كوكب عملاق في نظام شمسي بعيد، يمكن تجريد مثل هذه العوالم من كواكبها المضيفة ونجومها المدارية بشكل مستقل، وتصبح "كواكب"فى ذلك الحين.

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وأطلق العلماء اسمًا جديدا على هذه الفئة وهو "ploonets"، فلم تعد مجرد القمر، ولكن لا تزال ليست كوكب.

وتعد Ploonets نظرية في الوقت الحالي، لكن الورقة أوضحت كيف أن رحلاتهم حول النجوم المضيفة قد تترك إشارات ضوئية يمكن التعرف عليها، ويعتقد الباحثون أن توقيع الضوء هذا قد يفسر بعض الملاحظات الفلكية غير المبررة سابقًا.

عالم بثلاث شموس

ساعد القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة للفضاء (TESS) العلماء فى اكتشاف كوكبا خارج المجموعة الشمسية جديد في نظام له ثلاث نجوم مع درجة حرارة سطح حوالي 320 درجة فهرنهايت (160 درجة مئوية).

هذا الكوكب خارج المجموعة الشمسية يسمى LTT 1445Ab، ويبعد 22.5 سنوات ضوئية من الأرض، وعلى الرغم من وجود ثلاث نجوم ، يبدو أنها تدور حول أحدها كل خمسة أيام، أما الأقزام الحمراء الأخرى فتلوح في الأفق في سماء الكواكب الخارجية.



عالم صالح للحياة عالم صالح للحياة في يوليو 2019 ، استخدم العلماء بيانات TESS للعثور على كنز آخر من الكواكب الخارجية التي يمكن أن تكون صالحة للسكن، حيث حددت البيانات ثلاث كواكب خارج المجموعة الشمسية في نظام النجوم القزم GJ 357، الذي يقع على بعد 31 سنة ضوئية من الأرض.

ويمكن تصنيف اثنين من الكواكب على أنها "أرض كبيرة"، أى عالم أكبر قليلا من عالمنا، وفي الوقت نفسه ، يُعتبر GJ 357 b شيئًا يُطلق عليه "الأرض الحارة"، وهذا يعني أنه على الرغم من أن حجمه قد يكون مثل الأرض، إلا أن سطحه يصبح أكثر حرارة (حوالي 490 درجة فهرنهايت أو 254 درجة مئوية) من كوكبنا.

ولقد جذب GJ 357 d على وجه الخصوص الكثير من الاهتمام، لأنه قد يقع في المنطقة الصالحة للسكن، يكمل هذا الكوكب لفة واحدة حول النجم المضيف كل 55 يومًا من أيام الأرض.