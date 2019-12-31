شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد شتاء كندا من مسافة 254 ميلًا فوق الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط رائد فضاء من رواد وكالة ناسا الأمريكية على متن محطة الفضاء الدولية، صورة مذهلة لقمر مكتمل يرتفع فوق خليج هدسون في شمال كندا، حيث تم التقاط مشهد شتوي من الشواطئ الجليدية والمناظر الطبيعية المتجمدة من 254 ميلًا فوق الأرض، وتُظهر الصورة منطقة حول الخط الساحلي الجليدي والقرى المحيطة التى تقضي يومها في الغالب في الظلام.



صورة كندا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الصورة، التي التقطت في الساعة 1:00 بالتوقيت الشرقي يوم 12 ديسمبر الماضى، تكشف عن مدى ظلمة هذا الجزء من البلاد خلال أشهر الشتاء.

وتشرح وكالة ناسا أن المدن في مانيتوبا بروفيدنس تتلقى ست إلى سبع ساعات فقط من أشعة الشمس كل يوم طوال شهر ديسمبر بأكمله.

وذكرت ناسا فى بيان: "في أقصى الشمال، لن تشرق الشمس فوق الأفق مرة أخرى حتى يناير"، مضيفة "هذه الصورة، التقطت حوالي الساعة 1 بعد الظهر، ويوضح التوقيت المحلي مقدار ضوء الشمس الذي يصل إلى شمال كندا خلال يوم شتاء.

Advertisements

كما تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا نيكون D5 الإلكترونية الساكنة من جانب رائد فضاء من فريق إكسبيديشن 61، ولا تشارك ناسا اسم المصور، وتقع مانيتوبا بروفيدنس بين المحيطين الأطلسي والمحيط الهادئ وشرقاً إلى أونتاريو.

وتتواجد فى هذه المنطقة أكثر من 100000 بحيرة بما في ذلك بحيرة وينيبيج، واحدة من أكبر المسطحات المائية العذبة في العالم، كما إن أكثر من خُمس مساحة أراضي المقاطعة غابات، وخليج هدسون هو المكان الذي يعيش فيه العديد من الدببة القطبية.

وتوضح ناسا فى بيانها: "مع انخفاض درجات الحرارة الموسمية، انخفضت ساعات ضوء الشمس، وتعلق الجليد السريع على الشواطئ الغربية لخليج هدسون وبدأ في الانتشار إلى الجنوب".

وأضافت ناسا: "بمجرد تجميده، يصبح خليج هدسون موطنًا رئيسيًا لترحيل الدببة القطبية، التي تقضي معظم وقتها على الجليد حتى يبدأ الذوبان مرة أخرى في حوالي يونيو".