تكنولوجيا: Realme تعتمد كلاً من هاتفي Realme X50 Youth وRealme X50 في Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر Realme في 7 من يناير للإعلان الرسمي عن هاتف Realme X50 5G، واليوم رصد هاتف جديد يعرف بهاتف Realme X50 Youth في Geekbench بعد إعتماد كلا الهاتفين رسمياً.

ينطلق هاتف Realme X50 Youth رسمياً في مؤتمر الشركة القادم في 7 من يناير المقرر عقده للإعلان عن هاتف Realme X50 5G أيضاً، حيث رصد Realme X50 Youth بنموذج رقم RMX2052 أو الذي ظهر في تسريبات سابقة بعنوان Realme X50 Lite.

وينطلق هاتف Realme X50 5G قريباً بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 765G، مع بطارية تدعم المستخدم بعمر شحن على مدار يومين، وتصل إلى نسبة 70% عند الشحن لفترة 30 دقيقة، كما يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، مع معدل تحديث 120Hz، وتصميم ثقب الشاشة مع كاميرة أمامية مزدوجة.

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ومن المقرر أن يضم هاتف Realme X50 5G مستشعر Samsung GW1 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 13 ميجا بيكسل يدعم تكبير hybrid حتى 5 مرات، إلى جانب مستشعر 2 ميجا بيكسل مع عدسات super macro، كما ظهر الهاتف في Geekbench بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف Realme X50 Lite يأتي أيضاً بميزة دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن إصدارات Realme الجديدة خلال فعاليات مؤتمر الشركة في 7 من يناير.

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