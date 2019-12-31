الجيل المقبل من الهاتف Galaxy Fold قد يأتي مع أغطية مصنوعة من الجلد الإيطالي

فاطمة أيت طالب - دبي - Galaxy Fold هو أول هاتف ذكي قابل للطي من شركة سامسونج. فيما يتعلق بالملحقات، فلا يمكننا القول بأننا فوجئنا بعدم وجود العديد من الخيارات. ومع ذلك، الجيل المقبل من Galaxy Fold سيجلب معه على ما يبدو بعض الملحقات المتميزة المصنوعة للهاتف.

هذا وفقا لتقرير جديد من موقع SamMobile والذي يفيد بأن الشركة ستقدم أغطية واقية جلدية للجيل المقبل من الهاتف Galaxy Fold. وبالنسبة لأولئك الذين لم يتابعوا الشائعات، فمن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق خليفة الهاتف Galaxy Fold في العام 2020. هذا الهاتف، والذي ما زلنا غير متأكدين مما إذا كان سيكون الوريث الحقيقي للهاتف Galaxy Fold الحالي، سيأتي بتصميم صدفي على غرار الهاتف Motorola Razr 2019.

هاتف سامسونج القابل للطي المقبل سيكون قابلاً للطي في المحور الأفقي على غرار الهاتف Motorola Razr 2019 تمامًا، وعلى عكس الهاتف Galaxy Fold الحالي القابل للطي في المحور العمودي. مع هذا التصميم، سيكون الهاتف في الأساس أصغر حجمًا أثناء طيه.

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يفيد موقع SamMobile بأن هذا الغطاء الواقي الجلدي سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأرجواني، وسيكلف في الواقع نحو 130 دولار أمريكي، كما سيتم تصنيعه من الجلد الإيطالي. عمومًا، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن تكون لدينا المزيد من التفاصيل قريبًا.