تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق سماعتها اللاسلكية Galaxy Buds Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج للإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد من سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية.

حصلت شركة سامسونج مؤخراً على إعتماد رسمي لتقنية البلوتوث في سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية عبر MIIT، وذلك إستعداداً لكشف النقاب عن السماعة اللاسلكية قريباً.

ظهرت سماعة سامسونج اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds Plus في تسريبات بنموذج رقم SM-R175، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن السماعة اللاسلكية خلال فعاليات مؤتمر Galaxy S11 في شهر فبراير، أو خلال مؤتمر CES 2020.

Advertisements

ولقد أطلقت مؤخراً صفحة الدعم الرسمية لسماعة Galaxy Buds Plus على موقع سامسونج الرسمي، كما رصدت تسريبات أخرى تؤكد على أن التصميم الخارجي للسماعة اللاسلكية لن يتغير عن الإصدار الحالي، أيضاً لن يطرأ تغيير على تصميم حافظة السماعة.

كما تشير بعض التسريبات إلى أن سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية ستنطلق قريباً بميزة إلغاء الضوضاء على غرار إصدار Pro الأخير من ابل.

المصدر

اعلان

