LG تسجل براءة إختراع جديدة لغطاء واقي للهواتف الذكية يضم شاشة مرنة

فاطمة أيت طالب - دبي - تُبقي كل من LG وسامسونج المنافسة بينهما قوية للغاية، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لأن كلا الشركتين تعتبران من أكبر الشركات التقنية في كوريا الجنوبية، وكلتاهما تتنافسان في نفس القطاعات تقريبًا. هذا هو السبب في أنه كان من المستغرب بعض الشيء أنه بعد إعلان سامسونج عن Galaxy Fold، لم تحذو شركة LG حذوها من خلال الكشف عن جهاز مشابه.

بدلاً من ذلك، إختارت شركة LG إطلاق الهاتف LG G8x ThinQ الذي يتم بيعه مع غطاء واقي إختياري قابل للفصل يضم شاشة إضافية مما يتيح للمستخدمين تحويل LG G8x ThinQ إلى هاتف قابل للطي. بطبيعة الحال، هذا لا يجعل LG G8x ThinQ مماثلاً للهاتف Galaxy Fold، ولكن قد يتغير ذلك في المستقبل لأنه وفقا لبراءة إختراع جديدة تم إكتشافها من قبل موقع LetsGoDigital، فيبدو أن شركة LG تعمل على غطاء واقي للهواتف الذكية مزود بشاشة مرنة.

Advertisements

كما ترون في الصورة أعلاه، سيتواجد الهاتف داخل الغطاء الواقي، حيث ستلتف الشاشة المرنة حول الجزء الخارجي من الغطاء. هناك العديد من المزايا لهذا التصميم. واحدة من هذه المزايا هي أنه في حالة تلف الغطاء الواقي، كل ما يحتاج المستخدمون للقيام به هو إستبداله.

هذا على عكس التصميم الحالي للهواتف الذكية القابلة للطي حيث قد تكون عملية إستبدال شاشتها أكثر تكلفة بكثير في حالة حدوث تلف. كما يوفر للمستخدمين خيار عدم إستخدام الشاشة المرنة إذا كانوا يفضلون ذلك. ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كانت هناك خطط لجعل هذه الفكرة إلى منتج فعلي، لذا حاول ألا ترفع آمالك حاليًا.