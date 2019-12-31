شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة جديدة لنحت مثير للجدل طوله 17 ميلًا في استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة ناسا صورة جديدة لـ" Marree Man"، وهو نحت هائل في جنوب أستراليا أثار حيرالعلماء منذ عقود، حيث تم التقاط الصورة بواسطة القمرالصناعي Operational Land Imager، وتم اكتشاف نحت Marree Man لأول مرة في عام 1998 من جانب طيار حلّق فوق المناطق النائية شمال أديليد، حيث إن النحت عبارة عن هيكل رجل 2.2 ميل من الرأس إلى أخمص القدمين وقياسه 17 ميلا حول محيطه الكامل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يغطي المعلم مساحة كبيرة لا يمكن رؤيتها بالكامل إلا من السماء، وبدأت النقوش تتلاشى على مرالسنين وبحلول عام 2016 اختفى النحت بالكامل تقريبًا.



المنحوت من الفضاء ودفع هذا السكان المحليين من بلدة Marree، والتي سمي المعلم على اسمها، إلى محاولة الحفاظ على المنحوتات، حيث استخدموا أدوات لنحت الخطوط مرة أخرى على الأرض بمستوى أعمق من ذي قبل. وكان الهدف أيضا من ذلك هو تقليل ضغط الرياح إلى الحد الأدنى، وتسريب المياه للنحت التي يأملون أن تتسبب في نهاية المطاف في نمو الغطاء النباتي في الأخاديد وتحويل لون نحت الرجل إلى اللون الأخضر. Advertisements

المنحوت من قرب

وأثناء استعادة النسخة الأصلية، وجد الطاقم أيضًا أكثر من 250 حصة من الخيزران توضع على مسافة 30 قدمًا، ويعتقدون أن هذه الحصص من الخيزران قد استخدمها المبدع الأصلي كدليل لتحديد النحت الأول.

ولا أحد يعرف على وجه اليقين كيف تم إنشاء هذا المنحوت لأول مرة ولا لماذا، وفي عام 1999، أي بعد سنة من اكتشاف المنحوتات لأول مرة، تم إرسال سلسلة من الفاكسات مجهولة المصدر إلى المسؤولين المحليين، يشيرون إلى منطقة بالقرب من رأس الرجل حيث تركت لوحة تحمل العلم الأمريكي والخواتم الأولمبية.

وزعم عدد من الناس من المنطقة أن المنحوت صممه فنان يسمى ببارديوس جولدبيرج، ويوجد حاليًا مكافأة نقدية قدرها 5000 دولارلأي شخص قادرعلى تقديم أدلة ملموسة لإثبات أصل النحت.