شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة من أبل لـ هاتف أيفون بدون أزرار أو كاميرا أمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع LetsGoDigital الأمريكى عن حصول شركة أبل على براءة اختراع جديدة لهاتف مميز بتصميم شاشة كامل دون وجود نتوء فى الجزء العلوي من الشاشة، حيث تكشف مخططات براءة اختراع أبل عن تصميم جديد لهواتف الأيفون يختلف عن تصميم هاتف أيفون11 Pro الحالي، إذ يتميز الهاتف بشاشة مستطيلة، مع زوايا مربعة، كما تختفي إعدادات تقنية Face ID ونتوء الكاميرا الأمامية.

وبحسب موقع GSM الهندى، فسيتميز تصميم الهاتف بوجود زر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات إلى جانب زر للتحكم في الإشعارات في الإطار الجانبي للهاتف، كما تأتي فتحة SIM إلى أسفل زر التشغيل، حيث سيأتى هذا التصميم فى إصدارات 2020 من هواتف الأيفون، إلا أنها لا تزال شائعات، إذ تشير بعض التسريبات إلى أن أبل تقدم تصميم نتوء الشاشة في الإصدار القادم أيضًا من هواتف الأيفون.

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على الجانب الآخر، يشير التقرير إلى أن شركة أبل ستقدم ميزة استشعار بصمة مدمج في الشاشة، كما تأتي الكاميرا الأمامية أيضًا مدمجة في الشاشة، فيما تشير بعض التوقعات إلى أن التصميم الذي يظهر في براءة الاختراع يعود لجهاز iPod Touch القادم، والذي يأتي العام المقبل بتصميم هواتف أيفون.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن شركة أبل قد تطلق خلال العام المقبل 2020، ما يصل إلى 4 هواتف ذكية تدعم شبكة اتصال الجيل الخامس، ويأتى ذلك تأكيدًا إلى التقارير السابقة التى أشارت إلى أن الشركة تعتزم اعتماد هذه التقنية الحديثة في هواتفها الذكية.

وبحسب موقع gizchina التقني الصيني، فمن المنتظر أن تجرى أبل بعض التغييرات في جدولها الزمنى لإطلاق هواتف أيفون خلال العام المقبل، حيث ستقدم اثنين من الإصدارات خلال النصف الأول من 2020، بينما تنطلق الإصدارات الأخرى في النصف الثاني من 2020، حيث تأتى هذه التسريبات من قبل أحد موردي أبل.