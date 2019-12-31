شحنات Huawei Mate 30 Series تكسر حاجز 12 مليون وحدة على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ حوالي شهر، كسرت مبيعات سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series حاجز 7 ملايين وحدة. والآن، تردد أن هذا الرقم إرتفع ليصل إلى 12 مليون وحدة، على الأقل وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الصينية Sina. وجدير بالذكر أن شركة Huawei تهدف مع سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series إلى كسر حاجز 20 مليون وحدة مُباعة، وهو الهدف الذي يبدو أنه سيتم تحقيقه وفقا لحجم المبيعات الحالية.

لا تزال شركة Huawei تقدم سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في الأساس في الصين، على الرغم من أنه يمكن العثور عليها في أسواق أخرى في آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، فإن الإنجاز البالغ 12 مليون وحدة في أول ثلاثة أشهر يبدو مثيرًا للإعجاب من دون أدنى شك، وخصوصًا إذا نظرنا إلى الموقف الذي وجدت فيه الشركة نفسها.

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تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يشمل كل من Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro و Huawei Mate 30 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G و Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

هناك سببان رئيسيان لنجاح سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series. السبب الأول هو أن هذه الهواتف تبدو رائعة في جميع الجوانب، والسبب الثاني هو أن المستهلكين الصينيين ينتقلون بأعداد كبيرة إلى أجهزة Huawei لدعمها في أزمتها مع الحكومة الأمريكية والحظر الذي فرضته عليها هذه الأخيرة.

في الوقت الحالي، لا أحد يعرف ما إذا كان سيتم السماح لشركة Huawei بالتعامل مع شركة جوجل، لذلك فقط الوقت سوف يحدد ما إذا كانت تشكيلة Huawei Mate 30 Series ستنجح في أسواق أخرى مثل أوروبا والهند.