WhatsApp تُعلن رسميًا توقفها عن دعم الأجهزة التي تعمل بأنظمة التشغيل هذه

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت لا تزال تستخدم هاتفًا ذكيًا قديمًا يعمل بنظام الأندرويد وتعتمد على تطبيق WhatsApp للتواصل مع العائلة والأصدقاء، فقد ترغب في الإستماع إلى ما سنقوله الآن. قام تطبيق الدردشة الشهير WhatsApp والمملوك حاليًا من قبل الفيسبوك بتحديث صفحة الدعم الخاصة به لإخبار الجميع بأنه لن يتم دعم التطبيق على أجهزة الأندرويد إذا لم تكن تعمل بنظام Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich أو إصدار أعلى، وعلى أجهزة iOS إذا لم تكن تعمل بنظام iOS 9 أو إصدار أعلى.

وفقا لما أورده موقع Android Central، فسوف يتوقف تطبيق WhatsApp عن العمل على الأجهزة غير المدعومة إعتبارًا من 1 فبراير 2020. بعد مرور هذا التاريخ، لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من التسجيل أو التحقق من أجهزتهم لتسجيل الدخول إلى منصة الدردشة.

تشير صفحة الدعم أيضًا إلى أنه ” نظرًا لأننا لم نعد نطور بنشاط لأنظمة التشغيل هذه، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت “.

في ملاحظة مماثلة، لن يكون بإمكان مستخدمي Windows Phone إستخدام WhatsApp بعد اليوم. وفي كلتا الحالتين، إذا كنت لا تزال تستخدم Windows Phone، توصي مايكروسوفت المستخدمين رسميًا بالإنتقال إلى الأندرويد أو iOS.