شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شجرة الكريسماس تزين محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعد طاقم محطة الفضاء الدولية للاحتفال بدخول العام الجديد بتزيين جدران المحطة التى تدور حول الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر، وأظهرمقطع فيديو نشرته وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس" شجرة الميلاد وهى تطير داخل المحطة وسط انعدام الجاذبية، والبرتقال والحلويات، والكيس التقليدى الذى توضع داخله الهدايا، ولافتات بعنوان "احتفالات السنة الجديدة التى أعدها الطاقم".

وقال رواد الفضاء إنهم يودون أن يتذكر الجميع فقط أفضل الأشياء من العام الماضى، ويتركون كل شيء سيء خلفهم عند دخولهم عام 2020. وتمنى الرواد للجميع مزيدا من الإنجازات الرائعة والاكتشافات المدهشة، بالإضافة إلى الفرح والسعادة والصحة الجيدة والرفاهية.

وقالت "روسكوسموس" إن رواد الفضاء سيحتفلون ببداية العام الجديد 15 مرة، فى حين احتفلوا العام الماضى بهذه المناسبة 16 مرة.

ويعمل داخل المحطة الفضائية الدولية حاليا طاقم يضم الروسيين، أليكسى أوفشينين وألكساندر سكفورتسوف، ورواد الفضاء نيك هايج وكريستينا كوخ وأندرو مورغان من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ولوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية.

جدير بالذكر كشفت وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس" إن رواد الفضاء العاملين فى المحطة الفضائية الدولية سيحتفلون ببداية العام الجديد 15 مرة، فيما نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن وكالة الفضاء الروسية قولها: "سينفذ رواد الفضاء 15 دورة كاملة فى الأول من يناير 2020، وسيحتفلون بتوقيت موسكو بالعام الجديد فوق المحيط الهادئ، وبتوقيت جرينتش فوق سيبيريا فى منطقة بحيرة بيكال، وبتوقيت هيوستن فوق المحيط الأطلسي".

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وبحسب روسيا اليوم، فقد احتفل طاقم المحطة الدولية العام الماضى 16 مرة بهذه المناسبة، ويعمل داخل المحطة الفضائية الدولية حاليا طاقم يضم الروسيين، أليكسى أوفشينين وألكساندر سكفورتسوف، ورواد الفضاء نيك هايج وكريستينا كوخ وأندرو مورغان من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ولوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية.