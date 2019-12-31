شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تبدأ تحقيقات مكافحة الاحتكار مع Booking والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح موقع حجز الفنادق الشهير Booking.com أحدث شركة تكنولوجيا أمريكية تسترعي انتباه خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية (FAS)، حيث قالت الوكالة إنها تخطط للتحقيق مع موقع حجز الفنادق والنزل لمعرفة الممارسات المانعة للمنافسة، ففي روسيا، لا يسمح لهم عقد الشركة مع الفنادق وبيوت الشباب بتقديم أسعار أفضل على المواقع المنافسة، وتقول FAS إنها حذرت الشركة من هذه الممارسة فى 12 نوفمبر الماضى، لكنها لم تستجب.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإذا وجدت FAS أن Booking.com قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الروسية، فقد تضطر الشركة إلى دفع ما يصل إلى 15% من أي إيرادات تجنيها في البلاد كجزء من الغرامة، فيما يأتي التحقيق بعد أسبوع واحد من اتفاق Booking.com مع المفوضية الأوروبية على تغيير طريقة تسويقها للخصومات على موقعها على الويب.

وإذا اضطر Booking.com بعد ذلك إلى تغيير طريقة عمله في روسيا، فلن تكون أول شركة أمريكية اضطرت للقيام بذلك، ففي عام 2017، كان على جوجل البدء في منح مستخدمي أندرويد في روسيا خيار اختيار Yandex كمحرك البحث الافتراضي عند إعداد هاتف جديد.

يذكرأن وزارة الاتصالات الروسية أعلنت مؤخرا نجاحها في اختبار حل بديل للإنترنت على مستوى البلاد، حيث وضعت روسيا موضع التنفيذ خطة لفصل نفسها عن الإنترنت العالمى وإنشاء بديل محلي آمن بدلاً من ذلك، وبحسب تقرير صادرعن هيئة الإذاعة البريطانية، إن المتصفحات الروسية العادية لم تلحظ أي تغييرات على استخدامهم المعتاد للويب على الشبكة المحلية.