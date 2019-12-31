تكنولوجيا: ابل تخطط للإعتماد على BOE لتوريد شاشات OLED لهواتف الأيفون في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت بعض التسريبات الجديدة التي نشرت في كوريا اليوم، إلى أن شركة ابل تخطط للإعتماد على BOE كمورد لشاشات OLED لهواتف الأيفون خلال عام 2021.
يبدو أن شركة BOE الصينية ستكون ثاني أكبر مورد لشاشات OLED لشركة ابل في 2021، حيث أكدت التسريبات على أن ابل قد قدمت بالفعل طلب توريد 45 مليون وحدة من شاشات OLED والتي ستخصص لإصدارات الشركة من هواتف الأيفون في 2021.
ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات أن تكون شركة ابل ثاني مورد لشركة ابل بعد سامسونج، التي تعد المورد الأول لشاشات OLED للكثير من الشركات.
وومن المقرر أن تستمر شركة سامسونج في تلبية أغلب طلبات توريد شاشات OLED الخاصة بشركة ابل، بينما تنخفض حصة شركة LG إلى المرتبة الثالثة في طلبات التوريد، أيضاً تحصل شركة Japan Display على حصة صغيرة من طلبات توريد ابل لشاشات OLED المخصصة لساعات ابل الذكية.
يذكر أن ابل تتوقع إرتفاع طلبات الشحن لهواتف الأيفون خلال الفترة القادمة، لذا قد تحتاج الشركة لعدد أكبر من لوحات OLED خلال 2020 لدعم سلسلة هواتف iPhone 12، ومن المتوقع أن تبدأ شركة ابل في الإعتماد على شركة BOE في بعض طلبات توريد شاشات OLED خلال 2020.
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