Galaxy Note 9 هو أحدث هاتف من سامسونج يحصل على تحديث Android 10 المستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بإختبار تحديث Android 10 للهاتف Galaxy Note 9 في الشهر الماضي، وهي الآن بدأت بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لهاتفها اللوحي الرائد السابق. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن تحديث Android 10 الرسمي والمستقر متوفر الآن فقط للأشخاص الذين ساعدوا الشركة في إختبار التحديث، ويبلغ حجمه 100 ميغابايت فقط.

نظرًا إلى أن هذا التحديث المستقر بدأ فعلاً بشق طريقه إلى المختبرين، فنحن نعتقد بأنه لن يمر وقت طويل قبل أن تبدأ شركة سامسونج بإصدار نفس التحديث لبقية ملاك الهاتف Galaxy Note 9 في جميع أنحاء العالم.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.