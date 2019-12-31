«شديد البرودة ليلاً وتوقعات بسقوط أمطار».. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الثلاثاء

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وأضاف الخبراء، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحاً على بعض مناطق شمال البلاد، بالإضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأشار البيان إلى أن الرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء .

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فإنها ستكون معتدلة، وأن ارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 17

شبين الكوم 09 17

طنطا 09 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 08 17

بلطيم 09 16

مطروح 08 16

السلوم 09 15

سيوة 07 15

بورسعيد 11 17

دمياط 11 17

الزقازيق 11 17

الاسماعيلية 09 18

السويس 10 18

العريش 09 17

رفح 09 16

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رأس سدر 10 16

نخل 01 14

نويبع 13 19

طابا 11 17

كاترين 02 09

الطور 09 19

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 09 19

مرسى علم 15 20

الفيوم 09 17

بنى سويف 10 17

المنيا 08 18

أسيوط 06 18

سوهاج 08 18

قنا 07 19

الأقصر 07 19

أسوان 08 20

أبوسمبل 08 21

الوادى الجديد 07 18

شلاتين 14 23

ابو رماد 13 24

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 21