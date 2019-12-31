شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم مرة يحتفل فيها أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى ينتظر فيه سكان العالم بداية العام الجديد للاحتفال به، كشفت وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس" إن رواد الفضاء العاملين في المحطة الفضائية الدولية سيحتفلون ببداية العام الجديد 15 مرة، فيما نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن وكالة الفضاء الروسية قولها: "سينفذ رواد الفضاء 15 دورة كاملة في الأول من يناير 2020، وسيحتفلون بتوقيت موسكو بالعام الجديد فوق المحيط الهادئ، وبتوقيت جرينتش فوق سيبيريا في منطقة بحيرة بيكال، وبتوقيت هيوستن فوق المحيط الأطلسي".

وبحسب روسيا اليوم، فقد احتفل طاقم المحطة الدولية العام الماضي 16 مرة بهذه المناسبة، ويعمل داخل المحطة الفضائية الدولية حاليا طاقم يضم الروسيين، أليكسي أوفشينين وألكساندر سكفورتسوف، ورواد الفضاء نيك هايج وكريستينا كوخ وأندرو مورغان من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ولوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية.

و مؤخرا أكد مهندسين روس وأوروبيين هذا الشهر نجاح إصلاحات وصفوها بـ “جراحة القلب المفتوح" للكمبيوتر الذي تعمل به محطة الفضاء الدولية، حيث طورت فرق من كل من وكالة الفضاء الروسية Roscosmos ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) طريقة تمكن رائد فضاء على متنها من تحديث أجهزة الكمبيوتر التي تبقي محطة الفضاء الدولية على المسار الصحيح وفي الموضع الصحيح، والمعروفة مجتمعة باسم "بيانات النظام الإداري".

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنها مهمة وصفها ممثلو وكالة الفضاء الأوروبية في بيان بأنها تعادل جراحة القلب المفتوح على الأرض، حيث خطط المهندسون على الأرض واختبروا العملية بدقة قبل تنفيذها في الفضاء للتأكد من أن أعمال الإصلاح يمكن القيام بها في الموقع دون أن تشكل أي خطر على المركبة الفضائية أو سكانها.