تكنولوجيا: سامسونج تحدد 6 من يناير لعقد مؤتمرها في فعاليات CES 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة سامسونج إعلان تشويقي اليوم حددت من خلاله يوم 6 من يناير لعقد مؤتمرها القادم خلال فعاليات CES للعام 2020، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن جهاز تلفاز جديد بدون إطارات للشاشة.

تستعد شركة سامسونج لمؤتمر CES الذي يعقد في مدينة لاس فيجاس خلال شهر يناير، حيث تستعرض الشركة الجديد في تقنيات الشركة، مع جهاز تلفاز بدون إطارات “zero bezel”، كما يظهر الإعلان التشويقي للشركة بعبارة “سنوات من الخبرة”.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر بكلمة إفتتاحية من H.S. Kim الرئيس التنفيذي لقطاع الإلكترونيات في شركة سامسونج، حيث يستعرض كيفية تمكين تقنية الذكاء الإصطناعي من خلال الشرائح وأشباه الموصلات، إلى جانب تقنية 5G في الأجهزة.

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ولقد أشار تقرير نشر في كوريا اليوم إلى أن سامسونج ستكشف خلال المؤتمر عن جهاز تلفاز بدون إطارات، حيث يأتي بمعايير جديدة في أجهزة التلفاز ‘zero bezel’ ، تختلف عن إصدارات الشركة السابقة التي جاءت بإطارات نحيفة وعرفت بأجهزة “bezel-less TV”.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستبدأ الإنتاج الضخم لجهازها الجديد بدون إطارات خلال شهر فبراير، كما تأتي الأجهزة القادمة بحجم 65 إنش أو بأحجام أكبر، ومن المتوقع أيضاً أن تكشف سامسونج عن جهاز حاسب محمول مع جهاز Galaxy Tab S6 5G a خلال فعاليات المؤتمر.

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