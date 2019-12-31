شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوضع المظلم يصل إلى تطبيق ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة فيس بوك تعمل حاليا على تطوير نسخة جديدة بالكامل من تطبيق ماسنجر للأجهزة المكتبية التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز، حيث أتاحت الشركة هذا التطبيق للمستخدمين ضمن ما يعرف بـ Facebook Messenger Beta، حيث يأتى التطبيق في مساحة أقل من النسخة القديمة بحوالى 100 ميجا بايت، كما يدعم فقط معالجات 64 بت وله أيقونة جديدة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فيضم التطبيق العديد من المميزات للمستخدمين بما في ذلك القدرة على حذف الرسائل المرسلة بشكل دائم، فضلا عن توفير ميزتي الوضع المظلم والداكن، والقدرة على إرسال الملفات، ووضع ملء الشاشة، والقدرة على إخفاء الدردشات، فضلا عن العديد من الرموز الجديدة.

Advertisements

يذكر أن فيس بوك قررت مؤخرا إلغاء الميزة التى كانت تسمح للمستخدمين استخدام تطبيق ماسنجر بدون الحاجة إلى إنشاء حساب فيس بوك، وهي الميزة التى طرحتها الشركة فى 2015، حيث كان بمقدور المستخدمين الجدد لماسنجر تسجيل الاشتراك من خلال استخدام الاسم الكامل ورقم الهاتف فقط، حيث لن يكون بمقدور المستخدمين الآن الاعتماد على أرقام هواتفهم فقط للبدء في استخدام خدمة التراسل المملوكة لشركة فيس بوك.

وبحسب مركز المساعدة الخاص بفيس بوك غير السياسة الخاصة به لتنص على:" "أنك ستحتاج إلى إنشاء حساب فيس بوك لاستخدام ماسنجر"، وأضافت الشركة أن "الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون ماسنجر يقومون بالفعل بتسجيل الدخول عبر فيس بوك" وأن الشركة تريد فقط تبسيط العملية.

وقال المتحدث الرسمي أيضًا أن القاعدة الجديدة تنطبق على المستخدمين الجدد على ماسنجر، وأن الذين يستخدمون التطبيق بالفعل بدون حساب لا يحتاجون إلى فعل أي شيء، ومع ذلك، فقد اشتكى بعض المستخدمين من مواجهة صعوبات في تسجيل الدخول بعد النقل - فقد استمر التطبيق في إخبارهم بأن حساباتهم مقيدة.