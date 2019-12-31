شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ طرح تطبيق الخرائط المجددة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل مؤخرا النسخة المجددة بالكامل من تطبيق الخرائط التابع لها Apple Maps، والتي كانت تعمل على تطويرها منذ أكثر من عام، والذي يستهدف منطقة وسط وجنوب شرق الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تقوم خرائط أبل المجددة، والتي تستخدم فقط البيانات التي تم جمعها من قبل صانع أيفون، بدفع التحديثات في الوقت الفعلي ولديها المزيد من الميزات المفصلة للمستخدمين، حسبما ذكر موقع 9to5Mac التقني المتخصص في أخبار أبل.

يذكر أنه في يونيو 2018 قالت الشركة إن نتائج هذا الجهد ستظهر أولاً في الإصدار التجريبي iOS 12 التالي والتى تستهدف مناطق سان فرانسيسكو ومنطقة الخليج، قبل أن يتم توسيعها إلى شمال كاليفورنيا في وقت لاحق من العام، وقد كان الهدف النهائي لخرائط أبل الجديدة، وفقًا للشركة، هو الاعتماد بالكامل على البيانات التي جمعتها شركة أبل، وليس على مجموعة من مزودي البيانات الخارجين.

وتقوم أبل بذلك عن طريق استخدام بيانات الطرف الأول التي تم جمعها بواسطة أيفون مع منهجية الخصوصية الأولى والأسطول الخاص بها من السيارات المزودة بأجهزة استشعار وكاميرات، حسبما ذكرت TechCrunch في وقت سابق.

على الجانب الآخر، كشف تقرير حديث أن شركة أبل قد تعيد بناء نسخة متصفح الويب التابع لها "سفاري" الخاص بنظام تشغيل MacOS بالاعتماد على مشروع "جوجل كروميوم"، لخدمة مستخدمي نظام التشغيل ويندوز، وذلك على غرار التغييرات الأخيرة التي أجرتها مايكروسوفت على متصفحها للويب Edge، حيث اعتادت شركة أبل في الماضي إصدار نسخة من متصفح سفاري لنظام التشغيل ويندوز، لكنها توقفت عن تطوير هذه النسخة منذ بضع سنوات، الأمر الذي يجعل هذا المتصفح متوفر فقط لأجهزة ماك وأيفون وأيباد.