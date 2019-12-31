شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 مليون عملية تثبيت لتطبيق Outlook على "بلاي ستور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن تطبيق Microsoft Outlook تم تثبيته أكثر من 100 مليون مرة من متجر "بلاي ستور" التابع لجوجل والخاص بنظام التشغيل أندرويد، حيث يعد هذا إنجازا كبيرا بالنظر إلى أن تطبيق البريد الإلكترونى Gmail من جوجل المنافس له يأتى مثبتًا مسبقًا مع جميع هواتف أندرويد، ولعل السبب في هذه الخطوة، هو ما قامت به مايكروسوفت مؤخرا من إيقاف نظام التشغيل ويندوز فون التابع لها، ووقف دعم الهواتف التى تعمل به.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فإن Microsoft Outlook ليس التطبيق الوحيد الذى حقق هذا النجاح لصالح مايكروسوفت فقط، فعلى سبيل المثال تجاوز تطبيق لوحة المفاتيح الشهير SwiftKey مؤخرًا أكثر من 500 مليون عملية تثبيت على متجر أندرويد، وهو ما يعتبر نجاح كبير لشركة مايكروسوفت.

كذلك فيشير تقييم التطبيق Outlook على متجر أندرويد، والذى حصل على 4.4 / 5 إلى أن مايكروسوفت فعلت الكثير من أجل أن تلبي كافة احتياجات المستخدمين، حيث كان التطبيق يعرف في البداية باسم Acompli، وذلك قبل أن يصبح Outlook Mobile عقب استحواذ مايكروسوفت عليه في عام 2014

يذكر أن مايكروسوفت أطلقت مؤخرا تحديثا لتطبيق Outlook لمستخدمى أندرويد يدعم ميزة Actionable Messages والتي تتيح للمستخدمين اتخاذ الكثير من الإجراءات السريعة أو إرسال مهمة فى المشروع إلى عضو من أعضاء فريق Outlook، حيث إن هذه الرسائل الجديدة تدعم كل من Microsoft Flow وSharePoint و MyAnalytics والمزيد، حيث سيجد المستخدم أزرارًا فى نص الرسائل، تتيح له اتخاذ العديد من الإجراءات، مع ملاحظة أنه يتم دعم الرسائل القابلة للتنفيذ لحسابات Office 365 و Outlook.com فقط.