شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديناصورات وخنافس وثعابين.. 400 نوع جديد اكتشفهم متحف التاريخ الطبيعى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف خبراء فى متحف التاريخ الطبيعى مئات الأنواع الجديدة خلال 2019، بما فى ذلك الثعابين والديناصورات والخنافس، ووصف باحثون من المتحف -الذى يتخذ من لندن مقرا له- أكثر من 400 نوع جديد لأول مرة، لم يعرفهم العلم من قبل، وتضم القائمة 171 خنفساء تم العثور عليها فى جميع أنحاء العالم، وتم تسمية واحدة منها على اسم الناشطة البيئية المراهقة جريتا ثونبرج.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فتعد الاكتشافات الجديدة للأحشاء والجرابيات والأفاعى وحتى الديناصورات المنقرضة منذ زمن طويل هى أيضًا من بين 412 نوعًا تم تسميتها رسميًا فى العام الماضى من قبل علماء المتحف.

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وحذر الخبراء من أن الأنواع تضيع بشكل أسرع من اكتشافها وأن العديد منها قد يختفى قبل أن يعرفوا عنها، لذا يمثل 300 من علماء متحف التاريخ الطبيعى واحدة من أكبر المجموعات فى العالم التى تعمل على التنوع الطبيعي.

وقال تيم ليتلوود، مدير العلوم بالمتحف: "اكتشاف الأنواع مثير دائمًا ويبيِّن أنه ما زال هناك الكثير لفهمه حول كوكبنا، إذ يعد تعلم كيف أسفر التطور عن أنواع جديدة قادرة على العيش فى أماكن متنوعة بالأرض أمرًا مدهشًا، ومن المحزن أن الكثير من هذه الأنواع أصبحت مهددة بسبب التكيف والتنوع البيولوجى، ونفقد الأنواع بشكل أسرع مما يمكننا اكتشافه، كما نفقد فهمنا للعالم الطبيعى، وكسر علاقتنا به والعلاقات التى تدعم استقرار الطبيعة."

ومن بين أكبر مجموعة من الأنواع المكتشفة حديثًا هى الخنافس الموجودة فى أماكن مثل اليابان وماليزيا وكينيا وفنزويلا، وقد قام الدكتور مايكل داربى بتسمية واحدة منها تيمنا باسم جريتا ثونبرج التلميذة السويدية، التى تبلغ من العمر 16 عامًا، وقال ماكس باركلى، كبير المنسقين المسؤول فى متحف التاريخ الطبيعى، إن هذا اسم مؤثر للغاية.