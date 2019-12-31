شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور أسراب من الطائرات بدون طيار الغامضة بشمال كولورادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أسبوع عيد الميلاد ويتم رصد طائرات بدون طيار عملاقة يصل طولها إلى 6 أقدام فى سماء شرق كولورادو ليلاً، وأحيانًا بأعداد كبيرة يصل عددها إلى 30، وقد سلطت صحيفة Denver Post الأمريكية الضوء لأول مرة عن هذه المشاهد الغامضة للطائرات بدون طيار فى شمال شرق كولورادو فى 23 ديسمبر، لكن امتدت مثل هذه المشاهدات إلى ست مقاطعات فى جميع أنحاء كولورادو ونبراسكا.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى فلم يكن لدى توماس إليوت رئيس مقاطعة فيليبس، أى إجابة عن المكان الذى أتت منه الطائرات من دون طيار أو لمن تنتمى، لكن كان لديه فهم تقريبى بشأن العادات الجوية للمقاطعة، إذ قال لصحيفة "دنفر بوست": "تجرى هذه الطائرات بدون طيار عملية بحث بنمط شبكى، إذ تطير بنهج موحد".

وأوضح إليوت أن الطائرات بدون طيار، التى يُقدر أن لها أجنحة بطول 6 أقدام، كانت تحلق فوق مقاطعتى فيليبس ويوما كل ليلة لمدة أسبوع تقريبًا، فكل ليلة، تظهر 17 طائرة على الأقل فى الساعة 7 صباحًا وتختفى فى الساعة 10 صباحًا تقريبًا، وتبقى فى الهواء على مسافة تتراوح بين 200 إلى 300 قدم.

وأخبرت إدارة الطيران الفيدرالية الصحيفة أنها ليست لديها فكرة عن مصدر الطائرات، وقال ممثلون عن القوات الجوية وإدارة مكافحة المخدرات وقيادة قوات الجيش الأمريكى جميعهم إن الطائرات بدون طيار لا تنتمى إلى منظماتهم، ونظرًا لأن المجال الجوى الذى تطير فيه الطائرات بدون طيار غير محكم نسبيًا، فلا توجد لوائح تفرض على مشغلى الطائرات بدون طيار تحديد هويتهم، ومع ذلك قال إليوت إن الطائرات بدون طيار لا تبدو خطيرة.