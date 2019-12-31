أكد الدكتور "محمود شاهين"، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك استقرارا في حالة الجو بجميع مدن الجمهورية.
وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : درجات الحرارة ستكون أقل من المعدلات خلال الـ 72 ساعة القادمة، موضحًا أن هناك أمطار خفيفة غير مؤثرة على خروج المواطنين للاستمتاع بالأعياد وليلة رأس السنة
مضيفا أن درجة الحرارة في القاهرة وشمال البلاد صباح الغد، ستكون 18 درجة، وفي الليل تصل إلى 12 درجة
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد عن حالة طقس «الكريسماس» : أمطار خفيفة.. ودرجات حرارة منخفضة والصغرى بالقاهرة 12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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