شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتبرع لدعم جهود الإغاثة من الحرائق الأسترالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أن شركته ستتبرع بأموال لمساعدة رجال الإطفاء الأستراليين في جهودهم لاحتواء حرائق الغابات المستعرة في البلاد، وفي إحدى تغريدات تويتر شكر "كوك" المتطوعين الذين يعملون على مكافحة الحرائق في جميع أنحاء أستراليا وشجع الجميع على البقاء آمنين، وقال: "قلوبنا مع أولئك الذين تأثروا بحرائق الغابات الأسترالية ومع قوة المتطوعين الشجاعة التي تكافح الحرائق غير المسبوقة في جميع أنحاء البلاد - يرجى البقاء في أمان، وستتبرع شركة أبل لدعم جهود الإغاثة".

وبحسب موقع TOI الهندى فلم يحدد "كوك" كيف ستساهم شركة أبل، على الرغم من تبرع الشركة في الماضي بأموال للمنظمات غير الربحية المحلية خلال مواقف مماثلة، ووفقا للتقرير، كانت الحرائق مشكلة لمدة شهرين مع مقاتلة أكثر من 1500 من رجال الاطفاء لإخمادها، كما تم تدمير أكثر من 800 منزل، بالإضافة إلى تأثر الحياة البرية.

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يذكر أنه في وقت سابق، تبرعت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها في شهر أكتوبر للمساعدة في جهود الإغاثة من الحرائق في ولاية كاليفورنيا، وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2018 قدمت الشركة مليون دولار من التبرعات لضحايا فيضانات ولاية كيرالا في الهند.

فيما أشارت بعض الأنباء إلى أن رجل إطفاء أسترالى متطوع لقى حتفه أمس الاثنين، بينما أصيب آخران بحروق بعد أن انقلبت شاحنتهم بسبب الرياح العاتية فى خضم حرائق الغابات المستعرة فى البلاد، وقالت إدارة الإطفاء فى تغريدة على تويتر إن أفراد الإطفاء كانوا يعملون على إخماد حريق على بعد نحو 70 كيلومترا شرقى ألبرى فى ولاية نيو ساوث ويلز.

وجرى إرسال 11 تحذيرا من الحرائق فى ولاية فيكتوريا، حيث من المتوقع أن تزداد الأحوال الجوية سوءا خلال الليل. وتهدد الحرائق أيضا جنوب أستراليا وتسمانيا.