شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخطر تطبيقات أندرويد لعام 2019.. جوجل تزيل 28 تطبيقا قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة جوجل خلال هذا العام 2019 بإزالة أكثر من 1000 تطبيق من متجر "بلاي ستور" التابع لها والخاص بنظام التشغيل أندرويد، حيث تنوعت هذه التطبيقات التى تمت إزالتها بين برامج ضارة، وأخرى للتجسس على المستخدمين، وجمع بياناتهم دون علمهم، ومع ذلك فقد قامت الشركة مؤخرا وقبل يوم واحد من نهاية العام بإزالة 28 تطبيق، والتى تري جوجل أنها من أخطر التطبيقات، حيث تعمل على سرقة صور المستخدمين سرا، ورغم أن الشركة قامت بإزالتها من متجرها للتطبيقات، لكن هذه التطبيقات قد تكون لا تزال موجودة على هواتف المستخدمين، لذلك احرص علي حذفها كما يلى: Selfie Camera Pro app Pro Camera Beauty app Prizma Photo Effect app Photo Editor app Photo Art Effect app Horizon Beauty Camera app Cartoon Photo Filter app Cartoon Effect app Cartoon Art Photos app Cartoon Art Photo app Cartoon Art Photo Filter app Awesome Cartoon Art app ArtFlipPhotoEditing app Art Filter app Advertisements Art Filter Photo app Art Filter Photo Effcts app Art Filter Photo Editor app Art Effects for Photo app Art Editor app Wallpapers HD app Super Camera app Pixture app Magic Art Filter Photo Editor app Fill Art Photo Editor app Emoji Camera app Beauty Camera app Artistic effect Filter app Art Effect app

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