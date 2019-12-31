شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخطر تطبيقات أندرويد لعام 2019.. جوجل تزيل 28 تطبيقا قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة جوجل خلال هذا العام 2019 بإزالة أكثر من 1000 تطبيق من متجر "بلاي ستور" التابع لها والخاص بنظام التشغيل أندرويد، حيث تنوعت هذه التطبيقات التى تمت إزالتها بين برامج ضارة، وأخرى للتجسس على المستخدمين، وجمع بياناتهم دون علمهم، ومع ذلك فقد قامت الشركة مؤخرا وقبل يوم واحد من نهاية العام بإزالة 28 تطبيق، والتى تري جوجل أنها من أخطر التطبيقات، حيث تعمل على سرقة صور المستخدمين سرا، ورغم أن الشركة قامت بإزالتها من متجرها للتطبيقات، لكن هذه التطبيقات قد تكون لا تزال موجودة على هواتف المستخدمين، لذلك احرص علي حذفها كما يلى:
Selfie Camera Pro app
Pro Camera Beauty app
Prizma Photo Effect app
Photo Editor app
Photo Art Effect app
Horizon Beauty Camera app
Cartoon Photo Filter app
Cartoon Effect app
Cartoon Art Photos app
Cartoon Art Photo app
Cartoon Art Photo Filter app
Awesome Cartoon Art app
ArtFlipPhotoEditing app
Art Filter app
Art Filter Photo app
Art Filter Photo Effcts app
Art Filter Photo Editor app
Art Effects for Photo app
Art Editor app
Wallpapers HD app
Super Camera app
Pixture app
Magic Art Filter Photo Editor app
Fill Art Photo Editor app
Emoji Camera app
Beauty Camera app
Artistic effect Filter app
Art Effect app
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