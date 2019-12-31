علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أخطر تطبيقات أندرويد لعام 2019.. جوجل تزيل 28 تطبيقا قبل نهاية العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة جوجل خلال هذا العام 2019 بإزالة أكثر من 1000 تطبيق من متجر "بلاي ستور" التابع لها والخاص بنظام التشغيل أندرويد، حيث تنوعت هذه التطبيقات التى تمت إزالتها بين برامج ضارة، وأخرى للتجسس على المستخدمين، وجمع بياناتهم دون علمهم، ومع ذلك فقد قامت الشركة مؤخرا وقبل يوم واحد من نهاية العام بإزالة 28 تطبيق، والتى تري جوجل أنها من أخطر التطبيقات، حيث تعمل على سرقة صور المستخدمين سرا، ورغم أن الشركة  قامت بإزالتها من متجرها للتطبيقات، لكن هذه التطبيقات قد تكون لا تزال موجودة على هواتف المستخدمين، لذلك احرص علي حذفها كما يلى:

Selfie Camera Pro app

Pro Camera Beauty app

Prizma Photo Effect app

Photo Editor app

Photo Art Effect app

Horizon Beauty Camera app

Cartoon Photo Filter app

Cartoon Effect app

Cartoon Art Photos app

Cartoon Art Photo app

Cartoon Art Photo Filter app

Awesome Cartoon Art app

ArtFlipPhotoEditing app

Art Filter app

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Art Filter Photo app

Art Filter Photo Effcts app

Art Filter Photo Editor app

Art Effects for Photo app

Art Editor app

Wallpapers HD app

Super Camera app

Pixture app

Magic Art Filter Photo Editor app

Fill Art Photo Editor app

Emoji Camera app

Beauty Camera app

Artistic effect Filter app

Art Effect app

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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