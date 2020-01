كيف تستخدم Windows 7 بعد إنتهاء الدعم

لا يخفى على أحد أن دعم Windows 7 سينتهي مع منتصف يناير 2020 أي بعد أقل من إسبوعين من يومنا هذا، مع الأسف فإن ويندوز 7 يظل واحد من أكثر أنظمة التشغيل شيوعاً وإنتشاراً في العالم بالرغم من محاولات مايكروسوفت المستيمتة لقتله وتحويل الناس إجبارياً لإستخدام نظام ويندوز 10.

ربما لا يهتم الكثيرين بإيقاف دعم Windows 7 ولكن في الحقيقة الأمر أكثر خطوة من مجرد بعض التحديثات فيجب أن تلاحظ أن جميع الأجهزة هذه الأيام تتصل بالإنترنت بشكل كبير ولا يمكن أن تستخدم جهاز كومبيوتر دون إتصال بالإنترنت في هذه الأيام، وبالطبع كما تعلمون The internet IS DARK AND Full of Terror .

هناك الكثير من المخاطر التي يمكنها أن تهاجمك وتؤثر بشكل كبير على تجربة إستخدامك للويندوز أو حتى تدمره تماماً وتفقدك ملفاتك مثل الـ Ransomware كأخطرهم والأمور البسيطة مثل Malware، بالطبع مع تخلي مايكروسوفت عن دعم الويندوز ومده بأحدث التحديثات الأمنية من المنطقي أن يصبح النظام معرضاً للخطر دائماً، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة لتعرف كيف يمكنك أن تحمي نظام ويندوز 7 الخاص بك بالرغم من عدم وجود دعم كامل له.

إستخدام حساب Standard User Account :

هناك نظام حماية خاص بأنظمة ويندوز 7 وهو يدعى UAC وبإختصار هو إمكانية إستخدام الحساب بصلاحيات المدير أو حساب مستخدم لا يملك صلاحيات المدير، من الأفضل بالطبع أن تتمكن من إستخدام الويندوز من خلال حساب Standard User Account حتى إذا تم إختراق نظامك الأساسي لا يتعرض الحساب الرئيسي وحساب الـ Admin وإمكانية الوصول إلى ملفات النظام الهامة خصوصاً إن كنت تستخدم الإنترنت بشكل مستمر.

الإشتراك مقابل أموال في التحديثات الأمنية :

بالطبع لأن مايكروسوفت هي الوحش الجشع الذي إعتدنا عليه فإن الشركة توفر خدمات إشتراك مدفوعة مقابل الحصول على التحديثات الأمنية، هذا الإشتراك يدعى دعم Windows 7 الأمني الممتد، ستستمر مايكروسوفت بتوفير مجموعة من التحديثات الأمنية لك لمدة 3 سنوات لنظام ويندوز 7 بغض النظر عن توقف الدعم بشكل نهائي له.

بالطبع كما قلنا الدعم المستمر مدفوع ويأتي بالأسعار التالي:

بالنسبة لنسخة Windows 7 Enterprise فإن الدعم الخاص بها سيكلفك لأول سنة هو 25 دولار ثم 50 دولار للسنة الثانية ثم 100 دولار للسنة الثالثة.

بالنسبة لنسخة Windows 7 Pro فإن الدعم لأول سنة 50 دولار والثانية 100 دولار والثالثة 200 دولار.

بالطبع تكلفت دعم أكثر من جهاز ويندوز 7 بمثل هذه التحديثات المدفوعة ستكون مرتفعة للغاية لذا فيمكنك أن تستخدمه لمدة قصيرة حتى تعتاد على الإنتقال إجبارياً إلى ويندوز 10.

لمزيد من المعلومات .

إستخدام برنامج حماية مدفوع جيد :

من الأفضل بالطبع أن تقوم بإستخدام برنامج حماية مدفوع و Total Security Software آمن وجيد وقوي، بالطبع هناك مجموعة كبيرة من البرامج التي يمكنك أن تختار منها كما ترغب، ولكن كما قلنا فإن هذا الأمر يعتمد على رغبتك الشخصية وميزانيتك.

عمل نسخ إحتياطية مستمرة :

من المهم للغاية أن تستمر بعمل نسخ إحتياطية بشكل مستمر ودوري حتى تتأكد من أنك محمي بشكل آمن إن حدث أي شيء أو أصبت بفايروس ما، بالطبع حتى تضمن حماية نفسك إن إستيقظت في أحد الأيام ووجدت النظام توقف عن العمل تماماً ولا تستطيع الوصول إلى الدعم الفني الخاص بمايكروسوفت.

بالطبع كل هذه الحلول التي ذكرناها اليوم ماهي إلا حلول مؤقتة حتى تتمكن من إستخدام نظام ويندوز 7 بشكل شبه مناسب وجيد حتى تجد بديلاً أفضل أو تعتاد على إستخدام ويندوز 10 ولكن مع توقف دعم Windows 7 فإن الأمر أصبح مجرد لعبة وقت وإنتظار حتى يتوقف جهازك بشكل كامل عن العمل.

