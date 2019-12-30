تكنولوجيا: هاتف Oppo F15 يأتي قريباً بتصميم يحاكي هاتف Oppo A91

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي مؤخراً على اليوتيوب، إستعرضت من خلاله هاتفها القادم Oppo F15، الذي يظهر بتصميم يحاكي Oppo A91 الذي انطلق في السوق الصيني مؤخراً.

كشف القسم الخاص بالسوق الهندي لشركة Oppo عن إعلان تشويقي لهاتف Oppo F15 على الصفحة الرسمية على موقع اليوتيوب، يأتي مع عبارة “Flaunt it Your Way”، كما ظهر هاتف Oppo F15 لمدة 30 ثانية في الإعلان، مع فلاش بيضاوي للكاميرة الخلفية التي تضم إعدادات رباعية بتصميم يحاكي Oppo A91 الذي كشف عنه في السوق الصيني منذ أيام.

ومن المتوقع أن يضم هاتف Oppo F15 برقاقة معالج Helio P70 مع شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، مع جودة عرض Full HD بلس، ونتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية.

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كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro وأخر يدعم عمق التصوير، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية VOOC 3.0 للشحن السريع بقدرة 30W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف قريباً.

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