تكنولوجيا: توقعات بإطلاق هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold 2 في بداية شهر فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم تقرير نشر اليوم تفاصيل جديدة حول الموعد المتوقع للإعلان عن إصدار سامسونج القادم القابل للطي Galaxy Fold 2، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف في سوق كوريا في الأول من فبراير.

كانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن هاتف Galaxy Fold 2 الذي يأتي بتصميم صدفي قابل للطي خلال فعاليات مؤتمر Galaxy S11 في 18 من فبراير، واليوم أكد تقرير جديد على أن سامسونج تخطط للكشف عن هاتفها القابل للطي في السوق الكوري في البداية، ومن ثم ستقدمه من جديد للأسواق العالمية خلال مؤتمر Galaxy S11.

وقد أكد تقرير Yonhap اليوم على أن سامسونج تستعد لكشف النقاب عن هاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy Fold 2 في كوريا قبل إنطلاق مؤتمر الهاتف العالمي MWC 2020 الذي يقام في برشلونة، على أن تعيد سامسونج إطلاق الهاتف مع سلسلة هواتف Galaxy S11، كما أشار التقرير إلى أن الهاتف سيتوفر للبيع بعد الإعلان الرسمي بفترة قصيرة.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن سامسونج تعقد مؤتمر في مدينة سان فرانسيسكو للإعلان عن هاتف Galaxy Fold 2 من جديد مع كلاً من هواتف Galaxy S11، وGalaxy S11e، وأيضاً Galaxy S11 بلس في الأسواق العالمية.

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