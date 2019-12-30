الكشف عن الساعة الذكية Xiaomi Watch Color، والمزيد من التفاصيل ستظهر يوم 3 يناير

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إطلاقها لـ Xiaomi Mi Watch بإعتبارها أول ساعة ذكية لها تحت العلامة التجارية ” Mi ” في شهر نوفمبر الماضي، فقد كشفت شركة Xiaomi الآن بهدوء عن ساعة ذكية أخرى تُدعى Xiaomi Mi Watch Color، على الرغم من أنه لم يتم بعد التصريح بالمواصفات التقنية الكاملة والأسعار، ولكن ينبغي أن نحصل على هذه المعلومات يوم 3 يناير عندما سيتم عرض هذه الساعة الذكية للبيع في الصين.

بناءً على الملصقات الترويجية، نعلم أن الساعة الذكية Xiaomi Mi Watch Color ستضم شاشة مستديرة يُعتقد أنها تمتاز بقطر 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل. من المُحتمل أن تدعم هذه الساعة الذكية الجديدة جميع ميزات تتبع اللياقة البدنية الأساسية بالإضافة إلى مستشعر ضربات القلب ومقياس التسارع ومقياس الضغط. من المتوقع أيضًا أن تكون مصممة لمقاومة المياه مما يسمح للمستخدمين بإستخدامها أثناء ممارسة السباحة.

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واحدة من نقاط البيع الرئيسية ستكون العديد من الأحزمة الملونة والتي ستتيح للمستخدمين تغيير مظهر الساعة ليتناسب مع مظهر ملابسهم. نرى أيضًا أنها ستأتي بثلاثة ألوان على الأقل تشمل اللون الفضي والذهبي والأسود. كالعادة، سنقوم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات.