شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلقاء التفاح من السيارة يهدد أشجار الفاكهة البرية فى أسكتلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فوجئ خبراء يدرسون أنواع الفواكه البرية في أسكتلندا بانتشار أشجار التفاح على حساب ثمار الفاكهة البرية التي تنمو في موطنها الأصلي.

وحذر الخبراء من أن قذف بقايا ثمار التفاح من نوافذ السيارات، يهدد بطمس أشجار الفاكهة البرية في المنطقة، بعد اكتشافهم انتشار العديد من الأشجار في غير موطنها، نتيجة البذور المهملة، ما يهدد مستقبل أنواع الفاكهة البرية المحلية.

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وقال الدكتور ماركوس راسم، خبير الأحياء في الحدائق النباتية الملكية بإدنبرة، والذي أجرى دراسة حول التفاح البري "لا أريد منع الناس من زراعة التفاح في حدائقهم، بل تنبيههم لعدم زراعته بشكل عشوائي في المناطق البرية".

وأضاف "تفاجأت بوجود عدد كبير من أشجار التفاح التي تنمو على الطرق السريعة والمزدحمة، ما أريد لفت الانتباه إليه هو التخلي عن عادة رمي نواة التفاح من النافذة، وأنا أيضاً مذنب مثلكم في هذا السلوك".