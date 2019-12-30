شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الديدان أمل العلماء للتخلص من مشكلة البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد علماء في الولايات المتحدة الأمريكية أن الديدان يمكن أن تساهم في حل مشكلة النفايات البلاستيكية، بعدما أثبتت أبحاث قدرتها على التهام مكونات البلاستيك دون تراكم السموم في أجسامها، ما يسمح بأن تكون مصدر غذاء للحيوانات الأخرى ، حسبما نشرت وام الاماراتية.

ووجد الباحثون في جامعة ستانفورد، أن هذه المخلوقات الصغيرة يمكنها أن تستهلك مواداً مصنعة من البلاستيك أو الستايروفوم، دون أن تتراكم مواد سامة على أمعائها، مثلما يحدث إذا استهكلت هذه المواد كائنات حية أخرى.

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وقال وي مين وو، كبير الباحثين في قسم الهندسة المدنية والبيئية في جامعة ستانفورد، إن "هذا العمل يقدم الإجابة للعديد من الأشخاص الذين يسألون عما إذا كان من الآمن إطعام الحيوانات بالديدان التي تأكل مادة الستايروفوم".

ولاحظ فريق الدراسة أن الديدان تفرز حوالي نصف المواد البلاستيكية التي تستهلكها في شكل جزيئات صغيرة، بينما تنبعث البقية في شكل ثاني أكسيد الكربون.