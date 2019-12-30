تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن شاشة الألعاب G25-10 بمعدل تحديث 144HZ وسعر 258 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو اليوم عن شاشتها المخصصة للألعاب Lenovo G25-10 التي تتميز بحجم 24 إنش، وتدعم جودة عرض FHD، مع معدل تحديث 144HZ، ودعم محتوى HDR وتأتي للأسواق بسعر 258 دولار.

تنطلق شاشة الألعاب الجديدة من لينوفو Lenovo G25-10 بمجموعة من المواصفات التي تدعم عرض مميز للألعاب، مع دعم محتوى HDR ومعدل تحديث 144HZ للإطارات، كما تتميز بلوحات IPS وتدعم إستجابة سريعة في الألعاب.

كما تتميز شاشة لينوفو Lenovo G25-10 بدعم تغطية ألوان NTSC gamut بنسبة 72%، أيضاً تدعم إستجابة 1ms، وتتميز بسطوع 400 nit، مع ميزة دعم تشفير محتوى HDR.

أيضاً تتميز شاشة الألعاب Lenovo G25-10 بإطارات نحيفة في ثلاثة من جوانب الشاشة، كما تدعم قاعدة الشاشة التحكم في مستوى إرتفاع الشاشة، أيضاً تضم الشاشة منفذ HDMI 1.4، و DisplayPort 1.2، كما تتميز بتصميم أقل سماكة من إصدارات لينوفو السابقة من شاشات الألعاب، لكن قد تفتقر إلى بعض درجات الألوان في الألعاب، إلا أنها إختيار جيد في شاشات الألعاب المميزة بتسعير معقول.

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