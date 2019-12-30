الجيل العاشر من معالجات Intel للحواسيب المكتبية ستكون أفضل في تعدد المهام

فاطمة أيت طالب - دبي - تمامًا مثل معظم المنتجات، عندما تقوم شركة Intel بإطلاق المعالجات الخاصة بها، فإنه تكون هناك مجموعة متنوعة من الخيارات للعملاء للإختيار من بينها، بدءًا من المعالجات الإقتصادية وصولاً إلى المعالجات الراقية، إعتمادًا على إحتياجاتهم وميزانيتهم. كما هو متوقع، يعني إختيار المعالج الإقتصادي أنك ستحتاج إلى ” التضحية ” بميزات معينة من أجل السعر الرخيص.

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أنه مع الجيل العاشر من معالجات Intel، يبدو أن الشركة تعتزم إجراء بعض التغييرات المهمة. تأتي هذه الشائعات من مصدرين مختلفين، وهما Informatica Cero و VideoCardz، وتقول هذه الشائعات أن معالجات Intel Comet Lake-S القادمة والمخصصة للحواسيب المكتبية ستأتي مع ميزة Hyper-threading، وهو ما يُترجم إلى ” مسارات معالجة متعددة “.

يشمل هذا المعالج Intel Core i3، لذا إذا كنت ترغب في إنشاء حاسوب إقتصادي يمكنه أيضًا أداء مهام متعددة بشكل جيد، فقد تكون معالجات Intel القادمة تستحق أن يتطلع إليها المرء. عادة ما يكون تعدد المهام الجيد مقصورًا على معالجات Intel المتقدمة مثل Intel Core i7 والإصدارات الأحدث، ولكن نظرًا لعدم إحتياج الجميع إلى مثل هذه المعالجات المركزية القوية، فقد يختارون في بعض الأحيان Intel Core i3 أو Intel Core i5 على حساب ميزات معينة.

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ليست هناك حتى الآن أي معلومات عن الموعد الذي سيتم فيه الإعلان عن المعالجات هذه، ولكننا نعتقد أن موعد الإعلان ليس بعيدًا. ربما قد نسمع المزيد في معرض CES 2020، لذلك تابعنا وعد لزيارتنا في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على المزيد من المعلومات.