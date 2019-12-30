دليل جديد يُلمح لإقتراب موعد الإعلان عن تشكيلة Galaxy S11 Series المنتظرة

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا على العديد من التسريبات والشائعات حول سلسلة هواتف Galaxy S11 Series القادمة من شركة سامسونج في الفترة الماضية، وكانت واحدة من تلك الشائعات تقول بأنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن هذه التشكيلة في اليوم 11 فبراير أو ربما في 18 فبراير. وحتى ذلك، فيبدو أن شركة سامسونج لا تزال تواصل إستعداداتها لهذه اللحظة، فقد تم اليوم رصد الهاتف +Galaxy S11 والذي يحمل الإسم الرمزي SM-G988B، وهو يحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG مما يُلمح إلى إقتراب موعد الإعلان عن تشكيلة Galaxy S11 Series بالفعل.

وبالعودة إلى تسريب آخر في الشهر الماضي، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass أن الهاتف Galaxy S11 سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف +Galaxy S11 شاشة بحجم 6.9 إنش، بينما سيضم الهاتف Galaxy S11e شاشة بحجم 6.2 إنش أو 6.4 إنش. وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا تسريب آخر في وقت سابق من هذا الشهر أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

من ناحية أخرى، كشف لنا التسريب الذي حصلنا عليه في الشهر الماضي أيضًا أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان أربع كاميرات في الخلف علمًا أن دقة الكاميرا الأساسية ستبلغ 108 ميغابكسل. منظومة الكاميرا الخلفية ككل ستضم أيضًا كاميرا مقربة بدقة 48 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×5 وتقريبًا هجينًا يصل إلى ×100.

على أي حال، نحن نتوقع أن تظهر المزيد من التسريبات ذات الصلة بسلسلة هواتف Galaxy S11 Series في الأيام القليلة المقبلة. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا مستقبلاً للحصول على المزيد من التفاصيل.