شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر: 3 كويكبات ضخمة تقترب من الأرض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة ناسا من اقتراب ثلاثة كويكبات ضخمة من الأرض اليوم، إذ سيمر الكويكب الأول، والذى يحمل اسم 2019 YR3 فى الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش، أى بحلول الساعة 7:39 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سيمر الكويكب الثانى 2019 YL3 فى الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش، أى بحلول 8:39 مساءً، أما الكويكب الأخير YS3 فسيقترب من الأرض فى تمام الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش، أى 9:59 مساءً.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يبلغ حجم الكويكبات نحو 18 مترًا وقطرها يصل إلى 78 مترًا، مما يعنى أن أحد الكويكبات يمكن أن يبلغ حجمه أربعة أخماس حجم بيج بن الشهير فى لندن.

لحسن الحظ، سوف تمر الكويكبات بكوكب الأرض على مسافات آمنة للغاية، فأقربهم سيكون على مسافة 411000 ميل من كوكبنا، وفى حين أن هذه المسافة قد تبدو بعيدة، فقد تم تصنيفها فعليًا باعتبارها "نهج قريب" من قِبل وكالة ناسا، إلا أن فرص اصطدام هذه الكويكبات بالأرض منخفضة للغاية.

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ومع ذلك، لم تستبعد ناسا فرص اصطدام كويكبات بالأرض فى المستقبل القريب، إذ تكتشف وكالة الفضاء نحو 30 "جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض" كل أسبوع، وفى بداية 2019 اكتشفت أكثر من 19000 جسم.

ومع ذلك، حذرت وكالة الفضاء من أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض NEO الخاص بها غير كامل، مما يعنى أنه قد يحدث تأثير غير متوقع فى أى وقت.

أوضحت ناسا: "يقدر الخبراء أن تأثير جسم ما بحجم الذى انفجر فوق تشيليابينسك بروسيا، فى عام 2013 -والذى بلغ حجمه 55 قدمًا (17 مترًا)، يحدث مرة أو مرتين فى القرن، ومن المتوقع أن تكون تأثيرات الكائنات الكبيرة أقل تواتراً على نطاق قرون إلى آلاف السنين، ومع ذلك بالنظر إلى النقص الحالى فى كتالوج NEO ، يمكن أن يحدث تأثير غير متوقع - مثل حدث تشيليابينسك - فى أى وقت."