طريقة إستخدام Microsoft News مع ويندوز 10

تطبيق Microsoft News هو واحد من تطبيقات مايكروسوفت الجديدة التي تهدف إلى تعزيز علاقة المستخدم بمجموعة برمجيات مايكروسوفت وبيئتها البرمجية، كما أنه يعتبر واحد من أسهل الطرق لمتابعة أحدث الأخبار العالمية من على سطح مكتبك في برنامج واحد فقط.

برنامج Microsoft News مدعوم من أكثر من 3000 ناشر محترم وموثوق فيه حول العالم في جميع البرمجيات المتنوعة وجيمع الفئات البرمجية حول العالم كما أن التطبيق يضم جميع الناشرين في واجهة واحدة.

أهم ما يميز البرنامج بالطبع واجته السهلة والسلسلة بالإضافة إلى كونه مجانياً بشكل كامل.

تثبيت Microsoft News :

عملية تثبيت البرنامج سهلة للغاية كونه موجود ومتوافر على متجر Microsoft ويمكن الوصول غليه بسهولة من خلال المتجر، كما أن التطبيق فور تثبيته سينقلك مباشرةً إلى الصفحة الرئيسية ويطلب منك أن تقوم بتسجيل الدخول بإستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك.

بعد أن تقوم بتسجيل الدخول بإستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك سيطلب منك البرنامج الدخول في مجموعة من الخطوات المتنوعة لتتمكن من تخصيص التجربة وليتمكن البرنامج من عرض أهم الأخبار المخصصة لك ولإهتماماتك.

بعد ذلك يمكنك البحث يدوياً وإضافة المزيد من الأخبار إلى خط السير الخاص بك My News كما ترغب.

واجهة Microsoft News الجديد :

فور أن تقرر أن تقرأ خبر ما سوف تقوم بالضغط عليه بشكل مباشر ليظهر لك الخبر في نافذة خاصة ومن خلال هذه النافذة يمكنك القيام بكل عمليات التخصيص التي ترغب فيها كيفما تشاء، يمكنك من خلال هذه النافذة أن تقوم بتعديل الخط وتغيير حجمه وأي أمور تخصيصية أخرى.

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أهم الأمور التي يمكنك القيام بها من داخل صفحة الأخبار هي :

Share أو مشاركة الخبر مع أصدقائك أو البرامج الأخرى.

الوضع المظلم للقراءة الليلية

نسخ الرابط لتتمكن من نسخ الرابط ومشاركته بسهولة.

التحكم في التنبيهات المختلفة :

لتتمكن من التحكم في التنهبيات الخاصة بتطبيق Microsoft News كل ما عليك فعله هو الضغط على Settings ثم Notifications وهنا ستجد مجموعة متنوعة من الإختيارات لتتحكم فيها.

يمكنك إختيار نوع الأخبار التي ترغب في أن يرسلها لك البرنامج وأن يقوم بتنبيهك على وجودها سواءً كانت أخبار هامة أو أهم الأخبار أو ملخصات يومية.

رؤية الأخبار القريبة منك :

أحد المميزات الهامة التي يضمها برنامج Microsoft News هو إمكانية رؤية الأخبار القريبة منك تحديداً، فيمكنك من خلال الضغط على زر معين داخل البرنامج أن ترى الأخبار القريبة منك جغرافياً أياً ماكانت وهذا بالطبع في حالة كنت تعطي البرنامج صلاحيات الوصول إلى مكانك .

تحميل البرنامج :

يمكنك تحميل البرنامج بسهولة لأي منصة تمتكلها وهو مجاني للغاية ويمكنك إستخدامه أيضاً على هواتف الأندرويد أو IOS الخاصة بك وروابط التحميل هي كالتالي :

نظام أندرويد : هنا .

نظام IOS : هنا

نظام Windows 10 : هنا .