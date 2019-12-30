تكنولوجيا: سامسونج تخطط للكشف عن روبوت ذكي وتقنيات جديدة من C-Lab في CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق فعاليات مؤتمر CES خلال شهر يناير من مدينة لاس فيجاس، مع الكثير من الإعلانات المرتقبة من عمالقة التكنولوجيا حول العالم، وشركة سامسونج أيضاً تستعد لتقدم إصدار جديد من الروبوت الذكي مع مجموعة من تقنيات C-Lab خلال المؤتمر.

تخطط عملاق التكنولوجيا Samsung Electronics للكشف عن 9 تقنيات مطورة في C-Lab خلال CES 2020، على أن تشمل بعض المشروعات الناجحة التي بدأ تطويرها في C-Lab منذ 2012.

وترتكز 5 من مشروعات سامسونج التي سيتم طرحها في فعاليات المؤتمر على فكرة توفير نمط حياة صحية وأكثر راحة للمستخدم، ويأتي من بينها مشروع SelfieType، الذي لا يحتاج إلى أجهزة خارجية، حيث يرتكز على محرك بتقنية الذكاء الإصطناعي يعمل على إستخدم كاميرة السيلفي في الهواتف الذكية لإدراك حركة أصابع المستخدم وتحويلها إلى إدخال على لوحة المفاتيح QWERTY.

كما يأتي مشروع أخر بعنوان ‘Hyler’، حيث يعمل على دعم المستخدم عل جمع المعلومات عبر التمرير على النصوص ونقل البيانات إلى الهواتف الذكية ومن ثم إدارتها على الهواتف الذكية من خلال تطبيق مخصص.

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أيضاً من بين مشروعات C-Lab المقرر الإعلان عنها مشروع SunnySide الذي يأتي للمستخدم بإضاءة بديلة لسطوع الشمس، حيث يتميز بتصميم يحاكي النافذة، ويعمل على محاكاة ونسخ أطياف الشمس لدعم المستخدم بفيتامين D في الأماكن المغلقة التي لا يتوفر بها ضوء الشمس.

كما يقدم C-Lab عدد 4 مشاريع خارجية أخرى تعرف ب Circulus ،FITT،Vtouch ،Smoothy، ويدعم مشروع Vtouch تتبع حركات العين ويد المستخدم، ويأتي بتقنية التعلم العميق للذكاء الإصطناعي، والذي يدعم لاحقاً التحكم في واجهة السيارات الذكية والمنازل وأيضاً اللافتات الرقمية.

أيضاً سيتم الكشف عن روبوت ذكي جديد يعرف بCirculus، الذي يدعم التفاعل مع المستخدم، ودعمه على مدار اليوم في الخدمات، كما يدعم تحليل تعابير وجه المستخدم لإدراك حالة المستخدم.

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