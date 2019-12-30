سامسونج تستعرض لنا لوحة مفاتيح إفتراضية تجريبية تستخدم الذكاء الإصطناعي

فاطمة أيت طالب - دبي - تكمن مشكلة هواتفنا الذكية في أن شاشاتها لا تزال صغيرة للغاية حتى نقوم بالكتابة عليها لفترات طويلة. إذا كنت ترغب في كتابة مستند أو رسالة إلكترونية طويلة، فأنت تعلم أنه قد يكون من الصعب بعض الشيء محاولة كتابته بالكامل على شاشة هاتفك الذكي، ولكن لدى سامسونج حلاً محتملاً لك.

هذا الحل يُطلق عليه إسم ” SelfieType “، وهو عبارة عن لوحة مفاتيح إفتراضية تجريبية تعتمد على الكاميرا الأمامية لهاتفك والذكاء الإصطناعي للسماح لك بالكتابة دون لمس هاتفك. في الأساس، ستكتشف الكاميرا الأمامية لهاتفك يديك وأصابعك وستحاول معرفة ما تكتبه بناءً على موضع إصبعك.

وفقا لشركة سامسونج، فقد صرحت بالقول : ” SelfieType عبارة عن لوحة مفاتيح إفتراضية تستخدم الكاميرا الأمامية. يحلل محرك الذكاء الإصطناعي SelfieType AI حركات الأصابع القادمة من الكاميرا الأمامية، ويحولها إلى إدخالات للوحة المفاتيح Qwerty. لا تتطلب لوحة المفاتيح الإفتراضية SelfieType أي عتاد إضافي وهي قابلة للتكيف بشكل كبير مع العديد من الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة “.

لوحة المفاتيح SelfieType تُعتبر جزءًا من برنامج Samsung C-Lab Inside، والذي يضم في الأساس المشاريع التي تم تطويرها من قبل موظفي سامسونج. من المتوقع أن تظهر لوحة المفاتيح الإفتراضية التجريبية SelfieType في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 هذا الأسبوع، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستشق طريقها إلى أجهزة سامسونج في المستقبل أم لا.