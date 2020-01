خليفة الهاتف Galaxy Fold سيحصل على شاشة محمية بطبقة زجاجية

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تستخدم شركة سامسونج عادة الطبقات الزجاجية لحماية شاشات هواتفها الذكية، فقد إتبعت الشركة مقاربة مختلفة مع الهاتف Galaxy Fold. إختارت الشركة بدلاً من ذلك شاشة بلاستيكية للمساعدة في جعلها أكثر مرونة أثناء عملية الطي. الجانب السلبي لذلك هو أنه مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور التجاعيد.

ومع ذلك، وفقا لتغريدة جديدة من المسرب الصيني الشهير Ice Universe، فيبدو أن الجيل المقبل من الهاتف Galaxy Fold سيستخدم طبقة زجاجية مرنة بدلاً من الطبقة البلاستيكية لحماية الشاشة. ويقول نفس

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

