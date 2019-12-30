خليفة الهاتف Galaxy Fold سيحصل على شاشة محمية بطبقة زجاجية

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تستخدم شركة سامسونج عادة الطبقات الزجاجية لحماية شاشات هواتفها الذكية، فقد إتبعت الشركة مقاربة مختلفة مع الهاتف Galaxy Fold. إختارت الشركة بدلاً من ذلك شاشة بلاستيكية للمساعدة في جعلها أكثر مرونة أثناء عملية الطي. الجانب السلبي لذلك هو أنه مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور التجاعيد.

ومع ذلك، وفقا لتغريدة جديدة من المسرب الصيني الشهير Ice Universe، فيبدو أن الجيل المقبل من الهاتف Galaxy Fold سيستخدم طبقة زجاجية مرنة بدلاً من الطبقة البلاستيكية لحماية الشاشة. ويقول نفس

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N Advertisements — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019

أن إستخدام الطبقة الزجاجية المرنة، سينتج عنه جهاز مسطح وذو تجاعيد أقل مقارنة مع Galaxy Fold الحالي، على الرغم من أنه يتعين علينا أن نتساءل عن المتانة.

يُعتقد أن شركة سامسونج تعمل على هاتف Galaxy Fold جديد. سبق للمسرب Ice Universe نشر بعض الصور التي تلمح إلى أن هذا الهاتف سيحصل على تصميم جديد، حيث سيتبنى تصميمًا صدفيًا مشابهًا لتصميم الهاتف Motorola Razr 2019. كما عرضت شركة سامسونج صور حاسوبية لهاتف تخيلي يملك نفس التصميم الصدفي، لذا فهذا ليس مفاجئًا تمامًا.

ومع ذلك، نعتقد أن هذا يمكن أن يكون مجرد نسخة أخرى من الهاتف Galaxy Fold بدلاً من خليفته الحقيقي، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار قبل أن نتأكد مما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا. حتى نحصل على تأكيد رسمي، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.